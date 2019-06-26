شرطي يسرق محفظة ميت في هامبرسايد!

المصدر: موقع الامارات اليوم

قضت محكمة بريطانية على شرطي بالسجن 15 شهراً، بعد أن قام بسرقة محفظة رجل ميت، وذلك كما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن رجل الأمن التابع لجهاز شرطة هامبرسايد سرق 65 جنيها إسترلينيا (نحو 83 دولارا) من محفظة رجل ميت، بعد أن تم تعيينه كضابط اتصال مع أسرة الفقيد.

وتم اكتشاف جريمة الشرطي بعد أن تقدمت زوجة المتوفي بشكوى إلى قسم المعايير المهنية التابع لقسم الشرطة، بعد أن اكتشفت بعد أيام من الوفاة أن محفظة زوجها فارغة.

وحاول الشرطي اخفاء جريمته بعد أن تقدمت الزوجة بالشكوى، حيث سارع إلى وضع المبلغ في كيس يحتوي على الأدلة المتعلقة بوفاة الرجل، وسجلها تحت الرقم نفسه الذي سجل للمحفظة، ثم وضع كيس الأدلة في مستودع الشرطة، قبل أن يستدعي ضابطا آخر من أجل "مساعدته في البحث عن الأموال المفقود"، التي تم العثور عليها بين الأدلة.

وقال الادعاء العام إن الشرطي قام بعد ذلك بتعديل دفتر ملاحظاته بإضافة معلومات بشأن الأموال وأنه تم سحبها من المحفظة، مضيفا أن ما فعله أثر على الزوجة وزعزع إيمانها بالشرطة.