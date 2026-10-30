إيرادات «تيكوم» تتجاوز 2.3 مليار درهم في 9 أشهر

أعلنت مجموعة «تيكوم»، أمس، نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلة نمواً بنسبة 10% على أساس سنوي في صافي الربح المتكرر، ليصل إلى 1.2 مليار درهم، مع ارتفاع في الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي لتتجاوز 2.3 مليار درهم، مدفوعة باستمرار الطلب على أصول المجموعة من فئة الدرجة الأولى، والأداء التشغيلي القوي، ومعدلات الاحتفاظ بالمتعاملين العالية، والتوسع الاستراتيجي في محفظة أصولها.

وواصلت المجموعة تحقيق نمو تشغيلي مستدام، حيث سجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2026، مع الحفاظ على هامش ربح قوي بنسبة 79%، مدعوماً بنمو الإيرادات والإدارة المالية الحكيمة.

وحققت الأصول التجارية للمجموعة، نمواً في الإيرادات بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 مليار درهم، مدعومة بالطلب المستمر على المساحات المكتبية من فئة الدرجة الأولى وزيادة المساحات الإيجارية، مع استمرار معدلات الإشغال والاحتفاظ بالمتعاملين عند مستويات مرتفعة بلغت 95% و93% على التوالي. وارتفعت إيرادات الأصول الصناعية بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 365 مليون درهم، مع وصول نسبة الإشغال إلى 98% والاحتفاظ بالمتعاملين إلى 97%.

بدورها، سجلت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية نمواً بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار درهم. وبالنسبة للربع الثالث من 2026، ارتفعت إيرادات المجموعة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 809 ملايين درهم، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة 35% في إيرادات محفظة الأراضي المخصّصة للتأجير، كما ارتفعت إيرادات محفظة الأصول التجارية بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 390 مليون درهم. وسجلت إيرادات الأصول الصناعية نمواً بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 125 مليون درهم.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 627 مليون درهم، محققة هامش ربحٍ بنسبة 78% في الربع الثالث من العام، فيما ارتفع صافي الربح المتكرر بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 417 مليون درهم.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، عبدالله بالهول: «تؤكد نتائجنا المالية والتشغيلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام قوة الطلب على محفظتنا المتنوّعة وقدرتنا على تحقيق نموٍ متوازن في كل فئات الأصول، كما أسهم التوسع في محفظة الأراضي المخصصة للتأجير في تسارع نمو الإيرادات خلال الربع الثالث من العام، مدفوعاً بالمستويات المرتفعة لمعدلات الإشغال والاحتفاظ بالمتعاملين».