قتلها بعد 50 يوماً من الزواج .. والسبب:"حِلمت إنها بتعرف حد غيري" !

بعد ٥٠ يوم زواج، تخلص عامل مصري من زوجته، حين استل «سكين» من المطبخ، وسدد لها ٦ طعنات نافذة بجسدها داخل منزلهما بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية حتى سقطت جثة هامدة، فيما أكد والد الضحية أن المتهم غضب من الضحية بعد معاتبته على التفتيش فى هاتفها المحمول، إلا أنه ترصد لها وتخلص منها، وتوجه بكل هدوء إلى قسم الشرطة وقال لهم على حد قول الأب: (عايز أبلغ عن جريمة قتل)، وعاينت النيابة العامة الجثة وانتدبت الطب الشرعى وأمرت بتشريح الجثمان، وجاء التقرير المبدئى المرفق بملف القضية أن الضحية تعرضت للطعن بجسم صلب مدبب فى مناطق قاتلة ما أدى إلى وفاتها فى الحال.

وحسب موقع "المصري اليوم" قال سعيد أبوزيد والد الضحية: «بنتى (آية) عروس ملحقتش تفرح، تزوجت من ٥٠ يومًا، ومعروفة بحسن خلقها وكانت محفظة قرآن وتخشى الله، ولم يصدر منها طوال عمرها أى سلوك يعيبها، وكل الفتيات فى عمرها، بيخدوها قدوة لهن، وما فعله زوجها لا يعقل، بعد زواجهما بأيام، فوجئت بنتى به يمسك هاتفها المحمول ويفتش فيه، فغضبت من تصرفه، وأبلغتنى بما دار بينهما، فتوجهت إليه وعاتبته عما بدر منه، إلا إنه رد قائلًا: (مكنش قصدى أضايقها بس شفت فى المنام حلم ضايقنى بإنها تعرف شخص غيرى، وبعدها اعتذر لابنتى ولم أتخيل إنه يقتلها بسبب حلم».

وتابع: «بنتى هى الوحيدة على ولدين وتخرجت من كلية الشريعة، وحافظة القرآن، ومن الصعب أن ترتكب خطأ فى حق نفسها قبل زوجها، وبعد شهر من معاتبته عاد المتهم من عمله مبكرًا وتوجه إلى المطبخ وأمسك بـ«سكين» ودخل غرفة نومها وطعنها عدة طعنات فى أنحاء جسدها.

وقال «إسلام» شقيق المجنى عليها: «المتهم قال فى التحقيقات إنه رجع من عمله مبكرًا يوم ارتكابه الجريمة على غير عادته ودخل حجرة النوم بعد أن أحضر أكبر «سكين» فى المطبخ وظل يطعن فيها وجلس بجوارها وهى غارقة فى دمائها وكانت لسة فيها الروح وهى فى النزع الأخير يشاهدها وهى بتموت».

وكشفت تحريات مباحث قسم شرطة الخصوص أن المتهم تزوج المجنى عليها منذ شهرين وتحديدًا فى ١١ سبتمبر الماضى، وعلى حد اعترافات المتهم قرر التخلص منها لشكه فى سلوكها وارتكب جريمته وأبلغ أجهزة الأمن.

وأمام جهات التحقيق بقسم شرطة الخصوص اعترف المتهم تفصيليًا بارتكابه الواقعة موضحًا أن الدافع وراء ارتكابها «حلم» رآه فى المنام أنها على علاقة بأحد الأشخاص وهو ما دفعه إلى التفكير فى التخلص منها بطعنها بالسكين عدة طعنات نافذة بمنطقة القلب والصدر وأضاف المتهم أنه عقب أن طعنها جلس بجوارها يبكى على فراقها ولكى يرضى ضميره قام بالابلاغ عن نفسه بأنه قتل زوجته وسلم نفسه لأجهزة الأمن.