«أدنوك» تورد 4 ملايين طن غاز مسال إلى «غوجارات إنرجي» الهندية

أعلنت شركة «أدنوك»، اليوم، توقيع اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة «غوجارات إنرجي» المحدودة، لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الهند من محفظة الغاز الدولية التابعة لشركة «XRG»، ذراع «أدنوك» للاستثمارات الدولية.

وتمثل الاتفاقية أول عملية بيع لهذا المورد الحيوي من محفظة أعمال «XRG» الدولية.

وبموجب الاتفاقية، ستتسلم شركة «غوجارات إنرجي» ما يصل إلى أربعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال على مدى 10 سنوات، بداية من عام 2028، وتُعد هذه خامس اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال تبرمها «أدنوك» في الهند.

وقال رئيس تسويق وتطوير مصادر توريد الغاز الطبيعي المسال في «أدنوك»، راشد المزروعي، إن الاتفاقية مع «غوجارات إنرجي» تسهم في ترسيخ شراكة «أدنوك» مع شركائها في قطاع الطاقة بالهند، وتمثل أول عملية بيع للغاز الطبيعي المسال من محفظة أعمال «XRG» الدولية، بما يؤكد التزام الشركة بتوفير إمدادات موثوقة منه على المدى البعيد.

من جهتها، قالت العضو المنتدب لشركة «غوجارات إنرجي»، أفانتيكا سينغ أولاخ، إن «غوجارات إنرجي» و«أدنوك» تسعيان من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الكبيرة لتعاونهما، وتتمتع «غوجارات إنرجي» بمكانة رائدة في السوق عبر مختلف مراحل وجوانب سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، مدعومةً ببنية تحتية متطورة لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية، وشبكة واسعة لتوزيع الغاز في المدن تغطي 44 مقاطعة ضمن ست ولايات، إلى جانب حضور تجاري متسارع النمو في الهند.

وتسهم الاتفاقية في تعزيز الزخم الذي تحققه منصة «أدنوك» العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، والتي أُطلقت في سوق أبوظبي العالمي خلال يوليو الماضي، ووقّعت المنصة حتى الآن اتفاقيات توريد مع شركة «إنبكس» في اليابان، و«جلف جروب» في تايلاند، وشركة «غوجارات إنرجي» في الهند، ما يوسع نطاق حضور «أدنوك» في عدد من أهم قطاعات الغاز الطبيعي المسال في آسيا. وتستهدف المنصة تسويق 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بعد عام 2030، بما يسهم في ترسيخ مكانة «أدنوك» ضمن أبرز موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم.

كما تشكّل الاتفاقية خطوة مهمة في مسيرة تطور «XRG» لتصبح شركة عالمية متكاملة في مجالي الغاز والغاز الطبيعي المسال.