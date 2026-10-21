«ديوا العالمية» توقّع 4 مذكرات تفاهم لتعزيز مشاريعها في الطاقة والمياه

وقّعت «ديوا العالمية» أربع مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية، خلال الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، بهدف استكشاف فرص استثمارية وتوسيع محفظة مشاريعها في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

وشهد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس مجلس إدارة «ديوا العالمية»، سعيد محمد الطاير، توقيع المذكرات التي تغطي مجالات الطاقة المتجددة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، والاستثمار في أصول الطاقة النظيفة، والاستشارات التقنية.

وقال الطاير: «إن المذكرات تستهدف تعزيز التعاون مع مؤسسات دولية تمتلك خبرات في تطوير مشاريع الطاقة والمياه والبنية التحتية، وتبادل المعرفة والاستفادة من التقنيات المتقدمة، بما يدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، ويرفع كفاءة البنية التحتية، ويسهم في تنويع المحفظة الاستثمارية وتحقيق نمو طويل الأمد».

ووقّع المذكرات، بحضور الطاير، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي نائب رئيس مجلس إدارة «ديوا العالمية»، وليد بن سلمان.

وتستكشف المذكرة الموقّعة مع شركة «إي دي إف باور سولوشنز» الفرنسية، التي وقّعها الرئيس التنفيذي للشركة في الشرق الأوسط، لوك كوشلان، فرص التعاون في مشاريع الطاقة والطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق العالمية.

وتشمل مجالات التعاون المحتملة مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتخزين الطاقة بالبطاريات، والتخزين بالضخ المائي.

وتهدف المذكرة الموقعة مع مجموعة الطاقة الدولية الصينية، التي وقّعها نائب رئيس المجموعة، شين زونغي، إلى بحث فرص الاستفادة من خبرات المجموعة في الهندسة والتوريد والإنشاء لتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية.

وتشمل المذكرة التعاون في خدمات تطوير المشاريع وأعمال الهندسة والتوريد والإنشاء، بما يدعم خطط «ديوا العالمية» لتوسيع محفظة أعمالها.

وتستهدف المذكرة الموقعة مع شركة «كابيتال ديناميكس» البريطانية، التي وقّعها العضو المنتدب والرئيس المشارك لقطاع الطاقة النظيفة في الشركة، بارني كولز، استكشاف فرص الاستثمار المشترك في أصول الطاقة النظيفة العاملة في أوروبا، إلى جانب بحث إنشاء أداة استثمارية للاستثمارات المستقبلية في البنية التحتية للطاقة النظيفة. وتبحث المذكرة الموقعة مع «تاتا للخدمات الاستشارية»، التي وقّعها رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، شيجو فارغيز، فرص التعاون في تقديم الاستشارات الفنية لـ«ديوا العالمية».

وتشمل مجالات التعاون استراتيجية التكنولوجيا، والتكامل بين تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية، وحلول إدارة أداء الأصول.