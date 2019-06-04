قريباً.. "انستغرام" بنكهة "فيس بوك"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن تطبيق أنستغرام عزمه إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم posts you’ve seen أو المنشورات التي قمت بمشاهدتها، والتي تسمح لك بمشاهدة الصور والمنشورات التي اطلعت عليها.

وأوضحت أنستغرام أن هذه الميزة تُمكنك من مشاهدة المنشورات والصور التي علقت عليها أو أعجبتك أو قمت بإرسالها لأصدقائك، ليشبه ميزة سجل الأنشطة الخاص بالفيس بوك، والذي يتيح لك رؤية كل نشاطاتك على موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

وتم رصد هذه الميزة بواسطة الخبير مات نافارا، الذي صرح أنها مازالت قيد التطوير والاختبار.

جدير بالذكر أن إعلان أنستغرام عن ميزة جديدة مؤخراً لدعم الفيديوهات بالوضع العرضي على تطبيق IGTV، حتى الآن لم يدعم سوى مقاطع الفيديو التي تم تحميلها في اتجاه عمودي، وهو التنسيق الشائع للنشر في العديد من وسائل التواصل الاجتماعى، لكن قال أنستجرام إن التحديث على IGTV جاء نتيجة لتعليقات المستخدمين الذين قالوا إنهم يريدون مشاهدة مقاطع الفيديو على المنصة "بطريقة طبيعية".