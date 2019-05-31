انتقادات شديدة لـ"ملكة جمال الهند"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثارت مسابقة ملكة جمال الهند الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجدت المشتركات أنفسهن في قلب عاصفة من الانتقادات، بعد أن تداول الكثير من الناس فكرة أنهن يشبهن بعضهن بدرجة كبيرة، بحسب تقرير نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وبعدما نُشرت صور للمشتركات الثلاثين في صحيفة "التايمز أوف إنديا"، شارك أحد مستخدمي موقع "تويتر" صورة واحدة تجمعهن سوية، وعلق قائلاً: "ما هو الخطأ في هذه الصورة؟"، وبدأت التعليقات تنهال على الموضوع.

وتظهر المتسابقات في الصور بلون الشعر الغامق واللامع، ولون البشرة المتطابق تقريباً، حيث تساءل بعض رواد مواقع التواصل بسخرية ما إذا كنَ في الحقيقة جميعهن نفس الشخص.



وسلّط الجدل الدائر حول الصورة الضوء على قضية حساسة في بلد تعتبر فيها مسابقة ملكة جمال الهند حدثا ثقافيا ضخما.

يذكر أن هذه المسابقة ساعدت في انطلاق المسيرة المهنية للفنانة بريانكا تشوبرا وأيقونة بوليوود آيشواريا راي، كما أصبحت منارة للفخر الوطني عندما تحصد الفائزات ألقابا دولية لبلدهن، مثل ملكة جمال العالم.