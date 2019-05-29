نجم مسلسل "صراع العروش" كيت هارينغتون يدخل مصحة نفسية

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قام الممثل "كيت هارينغتون" الذي يؤدي شخصية جون سنو في المسلسل الشهير صراع العروش، بدخول مصحة، نتيجة التوتر الذي عانى منه نتيجة أحداث الحلقة الأخيرة من المسلسل الذي اختتم أجزاءه الـ8 في 19 مايو.

وأكد الممثل البالغ من العمر 32 عاما في بيان أنه قرر الاستفادة من هذه الاستراحة في جدوله كفرصة لقضاء بعض الوقت في مصحة نفسية لحل بعض القضايا الشخصية التي أصيب بها بعد الانتهاء من تصوير المسلسل وفقا لما جاء في موقع "هاربر بازار".

وأكد مصدر مقرب من هارينغتون أنه دخل المنتجع الصحي في ولاية كونيكيت لمدة شهر تقريبا وذلك قبل عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل.

وعرض الفيلم الوثائقي "آخر ساعة" الذي بث بعض تفاصيل تصوير العمل، وداع هارينغتون العاطفي للمسلسل، حيث ظهر الممثل في حالة انهيار وبكاء بعد تصوير مشهده الأخير.