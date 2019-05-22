ضبط شرائط حقائب الظهر يمكن أن يجعل السير لفترات طويلة أسهل

المصدر: برلين - د ب أ

تعد حقائب الظهر التي تسع مابين 18 و25 لترا مثالية للسيّارة الذين يقضون رحلة لمدة يوم، وهناك معلومة ينساها بعض المتنزهون وهي الشرائط القابلة لإعادة الضبط التي تكون مفيدة للغاية حتى مع الحقائب الأصغر.

وعندما يتم إحكام شد شريط الحقيبة تصبح قريبة إلى جسم السائر وهو ما يبقي على الحقيبة في مكانها دون حركة، وهذا يمكن أن يكون غير مريح عند حمل حمولة ثقيلة.

وإذا تم إرخاء الشرائط، سيكون هناك مسافة أكثر بين جسم المتنزه والحقيبة، ما سيسمح لنسمات الهواء بتبريد ظهره المبلل بالعرق.

وفي المتوسط يقوم المتنزهون الذين يقومون برحلة لمدة يوم بملئ حقيبتهم بما بين ستة وثمانية كيلو. وهذا قد لا يبدو ثقيلا ولكن على مدار عدة ساعات يمكن أن تسبب حقيبة الظهر غير المضبوطة بشكل صحيح ألما.