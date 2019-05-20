"جيم أوف ثرونز" يجتاح " تويتر".. ومتابعون: الحلقة الأخيرة خيبت آمالنا

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

اجتاح وسم #جيم_أوف_ثرونز موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد بث الحلقة الأخيرة من هذا المسلسل الذي لاقى نجاحا كبيرا واستمر على مدار ثماني سنوات. حيث اختلطت المشاعر عند المتابعين ما بين خيبة أمل بنهاية المسلسل وما بين حزن على انتهائه بعد أن رافقهم لسنوات كثيرة عاشوا خلالها لحظات من الترقب والحماس واللحظات الممتعة.

ويشار إلى أن الموسم الأخير ضم ست حلقات وبدأ عرضه في 14 أبريل في الولايات المتحدة. إلا أنه لقي انتقادات كثيرة حتّى قبل انتهائه. واعتبر الكثير من عشاق هذا العمل أنه أنجز على عجالة وشابته هفوات كثيرة، ككوب قهوة من "ستاربكس" ظهر في أحد المشاهد.

وعبر آلاف المتابعين على "تويتر" عن خيبة آمالهم بنهاية المسلسل وعن حالة الخذلان التي أصابتهم بعد متابعة الحلقة الأخيرة منه، والتي عرضت يوم أمس، فقال أحد المغردين: "انا مفيش حد خذلني في حياتي زي اخر حلقة في جيم اوف ثرونز".

وقال آخر: "انا مش زعلان على ان جيم اوف ثرونز خلص على قد منا زعلان انه خلص بالنهاية دي".

كما قالت إحدى المغردات: "من 8 سنين وأنا بشوف الحلقه الأولى مكنتش أتوقع إن ده هيكون مستوى حماسي وأنا بتكلم عن نهاية عالم جيم أوف ثرونز بس الحقيقه إن النهايه غير مُرضيه بالنسبالي شخصياً والكروته اللي حصلت أخر موسمين كفيله تاخد كتير من رصيد الإبداع -المنسي - اللي اتعمل أول 6 مواسم"

كما وجد بعض المتابعين أنه كان من الأفضل ترك النهاية مفتوحة بدلا من النهاية التي انتهى عليها المسلسل، فقالت إحدى المغردات: "احنا ممكن نقفل جيم اوف ثرونز عند سيزون 7 و الدراجون بيفرتك الوال .. و تبقي النهاية مفتوحة احسن من العك اللي حصل ده".

فيما تساءل أحد المغردين فيما إذا كانت النهاية مرضية بعد "عشر" ثمان سنوات، قائلا: "بعد عشرة لمدة 8 سنوات ، أسألكم إنتوا راضين عن الحلقة الأخيرة ؟".

من جانبهم ندّد بعض المتابعين بالتطوّر الفائق السرعة لبعض الشخصيات، فضلا عن حسم مسائل عدة في بضعة مشاهد بعد انتظار طال سنوات، فقالت إحدى المتابعات: "إن خاتمة العمل خيّبت آمالي. فهي كانت قاتمة جدا. لكن هذا ما يمكن توقعه من مسلسل من هذا القبيل ولعلّنا نستطيب أمورا كهذه".

من جهة أخرى عبر متابعون عن حزنهم لانتهاء المسلسل، مشيرين إلى أنه كان عملا رائعا وسيبقى خالدا في قلوبهم، فقال أحد المغردين: "هفضل ممتاً لكل لحظة عشتها مع جيم أوف ثرونز انا كنت حاسس اني عايش في وسط الممالك السبع حرفياً مفيش حاجة زي كده شدتني ".

وقالت أخرى: "اسوا حاجه ف النهايه اننا مش هنشوف جيم اوف ثرونز تاني ولا هنستناه ، المسلسل دا ايقونه خالد للابد وهيفضل متربع عرش المسلسلات لسنين طووويله واحنا محظوظين اننا عاصرنا حاجه بالعظمه والجمال ده ".

ومن الجدير بالذكر أنه قد عرضت منذ العام 2011، 73 حلقة من هذا المسلسل الذي يستند إلى كتب جورج آر.آر. مارتن والذي تدور أحداثه في القرون الوسطى. ونال 47 جائزة من جوائز "إيمي" التلفزيونية الأميركية وهو عدد قياسي.