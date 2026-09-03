«التربية» تحدد ضوابط تقييم طلبة «الثانوية».. و3 شروط تحسم النجاح

حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط تقييم طلبة الحلقة الثالثة (المرحلة الثانوية) للعام الأكاديمي الجاري، إذ خصصت نصف التقييم 50% من الدرجة النهائية للتقييم المركزي، ونصفه الآخر 50% للمدرسي في مواد المجموعة (A)، واعتمدت ثلاثة شروط لترفيع الطالب إلى الصف التالي، أبرزها اجتياز جميع مواد المجموعة بدرجة لا تقل عن 60%، والحصول على 50% فأكثر في السلوك، وألّا يتجاوز الغياب غير المبرر 15 يوماً خلال العام الدراسي، «متصلة أو منفصلة».

وبحسب الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة للعام الدراسي الجاري، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، وضعت الوزارة منظومة تقييم تمتد طوال العام الدراسي، وتجمع بين الاختبارات التشخيصية والتقييم التكويني والتقييمات الختامية المدرسية والاختبارات المركزية، لقياس مستوى الطالب، ومتابعة تقدمه، وتحديد احتياجاته التعليمية.

وحددت أوزان الفصول الدراسية بواقع 35% للفصل الأول، و30% للثاني، و35% للثالث، مع إجراء الاختبارات المركزية لمواد المجموعة (A) في نهاية الفصلين الأول والثالث، وتطبيق التقييمات الختامية المدرسية «SSA» خلال الأسبوعين الأخيرين من الفصل الثاني.

وبحسب معايير التقييم، تتوزع درجة مواد المجموعة (A) في الفصل الدراسي الأول بواقع 10% للتقييم التكويني المرصود «مدرسي»، و25% للاختبار المركزي، بإجمالي 35%، فيما يخصص للفصل الثاني 30%، موزعة بالتساوي بين 15% للتقييم التكويني المرصود، و15% للتقييم الختامي المدرسي «SSA».

وفي الفصل الدراسي الثالث، تبلغ حصة التقييم 35% من الدرجة السنوية، بواقع 10% للتقييم التكويني المرصود «مدرسي»، و25% للاختبار المركزي، ليصبح إجمالي الأوزان على مدار العام 50% للتقييم المدرسي، و50% للتقييم المركزي.

أما مواد المجموعة (B)، فتعتمد على التقييم المدرسي بنسبة 100%، موزعة على الفصول الثلاثة، بواقع 35% في الأول، و30% في الثاني، و35% في الثالث.

وأكدت الضوابط استمرار التقييم طوال العام الدراسي، لتحديد موقع الطالب في مسيرته التعليمية، بما يوفر للمعلمين وأولياء الأمور والطلبة مؤشرات تساعد على التخطيط للخطوات التعليمية اللاحقة.

وتُجرى اختبارات تشخيصية لجميع طلبة الحلقة الثالثة في جميع مواد المجموعة (A)، ويعد المعلمون أوراقها وفق المعايير والإجراءات المحددة مركزياً، وتوظف نتائجها في توجيه خطط التعليم والتعلم اللاحقة، فيما تسجل الدرجات في النظام الإلكتروني لأغراض المتابعة فقط، من دون احتسابها ضمن درجة الأداء الأكاديمي للطالب، كما يعتمد التقييم التكويني غير مرصود الدرجة أداة لتحديد موقع الطالب في مسيرته التعليمية، ومستواه الأكاديمي، ودعم تقدمه المعرفي والمهاري، في حين ينفذ المعلمون التقييم التكويني مرصود الدرجة طوال العام وفق المعايير والإجراءات المحددة مركزياً، وتحتسب درجاته ضمن معدل الأداء الأكاديمي وفق الأوزان المعتمدة.

وبحسب الدليل، تطبّق التقييمات الختامية المدرسية «SSA» لجميع مواد المجموعة (A) خلال آخر أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني فقط، لضمان استمرار حضور الطلبة حتى نهايته، ويصممها المعلمون استناداً إلى الإرشادات الصادرة مركزياً، مع الاحتفاظ بأدلة أداء الطلبة لأغراض المتابعة وضمان الجودة، وتحتسب نتائجها ضمن الدرجة الأكاديمية وفق الوزن المحدد لها.

وفي المقابل، تنفذ الاختبارات المركزية في نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثالث لجميع مواد المجموعة (A)، وتشترط حضور الطالب إلى المدرسة لأدائها، كما يتضمن اختبار الفصل الدراسي الثالث بعض نواتج التعلم الأساسية من الفصل الدراسي الثاني.

وتضم المجموعة (A) 10 مواد دراسية تتمثّل في اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، واللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الأخلاقية.

وتشمل المجموعة (B) الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والفنون، والتربية البدنية والصحية، وإدارة الأعمال والتخصصات التطبيقية والأكاديمية، واللغة الثالثة، والعلوم الصحية.

وبالنسبة إلى طلبة الصفوف التاسع والـ10 والـ11، تسجل جميع درجات المواد من 100، وتحول إلى تقديرات بالحروف في تقارير الأداء في نهاية الفصل الدراسي، بينما تعرض نتائج مواد المجموعة (A) لطلبة الصف الـ12 بالحروف والنسبة المئوية حتى منزلتين عشريتين، ونتائج مواد المجموعة (B) بالحروف فقط.

وحددت الوزارة آلية واضحة لاختبارات الإعادة، إذ يمنح الطالب الذي لم يحقق النهاية الصغرى في أي مادة من مواد المجموعة (A) فرصة واحدة لاختبار الإعادة لكل مادة في نهاية العام الدراسي.

واعتمدت 60 درجة حداً أدنى للنجاح، على أن ترصد للطالب الناجح في اختبار الإعادة درجة 60 فقط حتى إذا تجاوزت نتيجته الفعلية هذا الحد، كما يعقد الاختبار التعويضي خلال الفترة الزمنية المحددة لاختبارات الإعادة، وفي حال عدم اجتياز الطالب الاختبار، لا يمنح فرصة لاختبار الإعادة، ويُعدّ راسباً في المادة وفق الضوابط والسياسات المعتمدة.

واشترطت الوزارة لترفيع الطالب إلى الصف التالي اجتياز جميع مواد المجموعة (A) وتحقيق 60% على الأقل، والحصول على 50% فما فوق في السلوك، وألّا يتجاوز الغياب غير المبرر 15 يوماً، منفصلة أو متصلة.

وشددت الضوابط على احتساب الغياب غير المبرر بصورة مضاعفة في فترات محددة، إذ يحتسب كل يوم غياب بيومين إذا وقع يوم الجمعة، أو خلال اليومين السابقين للإجازات أو اليومين التاليين لها، أو في الفترات السابقة للاختبارات، أو خلال آخر أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني. وفي حال عدم تحقيق الطالب أحد شروط الترفيع الثلاثة، يلزم بإعادة الصف الدراسي.

أصحاب الهمم

خصصت الضوابط مساراً لتقييم الطلبة أصحاب الهمم، بحيث يُقيّم كل طالب وفق احتياجاته الفردية، وخطته التربوية الفردية، ويخضع الطلبة الذين تتضمن خططهم «مواءمة أو تكييفاً» لآلية الاختبار والتقييم المطبقة على بقية الطلبة، أما من يخضعون لخطة تربوية فردية تتضمن تعديل نواتج التعلم أو تعديل المناهج الدراسية، فيصمم المعلمون لهم اختبارات أو تقييمات خاصة تتوافق مع خططهم الفردية، وتُرصد نتائجها يدوياً في النظام.

سلم التقديرات

اعتمدت معايير التقييم سلماً موحداً للتقديرات في جميع المسارات، يبدأ بـA+ للدرجات من 97 إلى 100، وA من 93 إلى 96.99، وA- من 90 إلى 92.99، ثم B+ من 87 إلى 89.99، وB من 83 إلى 86.99، وB- من 80 إلى 82.99.

ويمنح C+ للدرجات من 77 إلى 79.99، وC من 73 إلى 76.99، وC- من 70 إلى 72.99، وD+ من 67 إلى 69.99، وD من 63 إلى 66.99، وD- من 60 إلى 62.99، فيما يُعدّ الطالب راسباً ويحصل على F عند تسجيل درجة من صفر إلى 59.99.

• تقييم مواد المجموعة «B» مدرسي، بنسبة 100% موزعة على الفصول الثلاثة.

• اختبارات مركزية للطلبة في نهاية الفصلين الأول والثالث لمواد المجموعة «A» حضورياً.

• تقييمات ختامية لمواد المجموعة «A» في آخر أسبوعين من الفصل الثاني فقط.

• استمرار التقييم طوال العام، لتحديد موقع الطالب في مسيرته التعليمية.

• تقييم الطلبة أصحاب الهمم وفق الاحتياجات الفردية والخطة التربوية.