خصصت إدارات مدرسية للطلبة في مختلف حلقات التعليم حصصاً لمراجعة كل مادة قبل موعد اختبارها، لمساعدتهم على تثبيت المهارات الأساسية ومراجعة الدروس والاستفسار عن النقاط التي تحتاج إلى مزيد من الشرح، ضمن برامج الاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول. التي تبدأ غداً الأربعاء 25 نوفمبر وتستمر حتى 11 ديسمبر المقبل.

وأعلنت مدارس في تعميمات للطلبة وأولياء الأمور اطّلعت عليها «الإمارات اليوم» تنظيم حصة لمراجعة مادة الرياضيات عبر منصة «مايكروسوفت تيمز»، اليوم الثلاثاء، على فترتين؛ الأولى من الساعة 8:30 إلى 10 صباحاً لجميع الصفوف، والثانية من الساعة 10 إلى 11:30 صباحاً.

وأوضحت أن الطلبة يمكنهم الدخول إلى الحصص عبر الرابط المخصص على منصة «تيمز»، ودعت أولياء الأمور إلى التأكد من جاهزية الكاميرا والميكروفون لدى أبنائهم والالتزام بالمواعيد المحددة.

وتتيح الحصص للطلبة مراجعة أبرز المهارات والأسئلة المرتبطة بالمادة، وطرح استفساراتهم حول الدروس، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويخفف توترهم قبل الاختبارات. كما حثت المدارس أولياء الأمور على متابعة حضور أبنائهم وانتظامهم في المراجعات.

وطلبت المدارس من أولياء الأمور حفظ رقم الدعم التقني في جهات الاتصال، لتسهيل إرسال الرسائل إليهم عبر قنوات الانصال المعتمدة.