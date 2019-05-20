بعد "فضيحة ستاربكس".. خطأ فادح جديد في أضخم مسلسل عرفته الشاشة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم



رصد متابعو المسلسل التليفزيوني الشهير "صراع العروش" خطأ فادحا آخر، في أحداث حلقته الأخيرة، والتي عرضت أمس الأحد 19 مايو الجاري وهو وجود زجاجة مياه بلاستيكية على الأرض خلال أحد المشاهد.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، لقد ظهرت زجاجة المياه وراء حذاء شخصية سامويل تارلي، التي يؤديها الممثل البريطاني جون برادلي، وذلك أثناء مشهد مهم عن مصير مملكة ويستروس الخيالية.

ونقلت الصحيفة البريطانية مقطع فيديو نشره أحد مستخدمي "تويتر" يوضح الواقعة، فيما لم يصدر تعليق رسمي من شركة "إتش بي أو" منتجة المسلسل.



وتدور أحداث المسلسل الخيالي الشهير في عصور وسطى، وانتقد متابعو العمل هذه «اللمسة المعاصرة» في الحلقة.



كان كوب قهوة يحمل العلامة التجارية"ستاربكس" ظهر على مأدبة أمام شخصية دينيريس تارغيريان التي تؤديها الممثلة إميليا كلارك، خلال إحدى حلقات المسلسل عرضت قبل أسبوعين، الأمر الذي أغضب متابعي المسلسل، ودفع صناعه للاعتذار.