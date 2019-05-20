بالصور.. عارضة أزياء في الـ80 من عمرها!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حققت سيدة في الثمانين من عمرها حلمها بعد نحو 69 عاماً من الانتظار، بأن تصبح عارضة أزياء، وذلك كما صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن بيت هاويت توجت عامها الثمانين بانطلاقة مهنية جديدة، حيث لم يمنعها تقدم العمر من أن تصبح عارضة أزياء.

وكانت هاويت تحلم بأن تصبح عارضة أزياء، منذ أن كانت في 12 من عمرها أي عام 1950، لكنها عملت كمعلمة بعد أن تخرجت من الكلية.

ووقعت هاويت التي تقاعدت من عملها قبل 10 سنوات، عقدا مع شركة "MOT Models" لتصميم وعرض الأزياء في لندن.

يشار إلى أن عدد عارضات الأزياء، اللواتي تزيد أعمارهن عن 50 عاما، ارتفع خلال أسابيع الموضة في لندن وميلانو وباريس الأخيرة، حيث زاد العدد من 5 فقط في ربيع عام 2016 إلى 27 في ربيع عام 2018.