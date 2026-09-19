تركيا: اعتقال 18 من نجوم الفن والرياضة وصناع المحتوى بتهمة تعاطي المخدرات (أسماء)

وضعت السلطات التركية عددا من أبرز نجوم الفن والرياضة قيد الاحتجاز، بينهم الممثلان أراس بولوت إينيميلي وميليس سيزن، ومغني الراب سيفو، في إطار تحقيق تجريه النيابة العامة في منطقة باكيركوي بإسطنبول بشأن شبهات مرتبطة بتعاطي مواد مخدرة أو تسهيل استخدامها.

وأصدرت النيابة، أمس الجمعة أوامر باتخاذ إجراءات بحق 18 شخصًا، بينهم ممثلون ومغنون وشخصيات رياضية وإعلامية وصناع محتوى على منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيان النيابة الذي نقلته وسائل إعلام تركية، جاءت الأوامر بعد التوصل إلى ما وصفته النيابة بـ"أدلة تدعم وجود اشتباه معقول" في تعاطي مواد مخدرة أو منبهة، أو تسهيل تعاطيها، أو توفير أماكن لاستخدامها.

ولا تعني هذه الإجراءات ثبوت الشبهات بحق المشمولين بالتحقيق، كما لم تصدر حتى الآن أحكام قضائية بحق أي منهم.

وكلّفت النيابة قيادة الدرك في إسطنبول بتنفيذ أوامر الاحتجاز، وإجراء عمليات تفتيش، وإخضاع المشمولين بالتحقيق لفحوص بيولوجية، إلى جانب أخذ إفاداتهم قبل عرض ملفاتهم على النيابة.

ونُقل المحتجزون، بعد استكمال الإجراءات الأولية، إلى مؤسسة الطب الشرعي لأخذ العينات اللازمة. ولم تعلن السلطات حتى الآن نتائج الفحوص، أو نوع المواد التي تبحث عنها، كما لم تكشف عن طبيعة الأدلة والتهم المنسوبة إلى كل شخص على حدة.

وضمت قائمة المشمولين بالتحقيق عددًا من أشهر نجوم الدراما التركية، في مقدمتهم أراس بولوت إينيميلي، المعروف بأدواره في مسلسلات "الحفرة" و"في الداخل" و"القرن العظيم"، إلى جانب ميليس سيزن، بطلة مسلسل "الخائن"، ونيلبري شاهينكايا، وميليسا شينولسون، وأفرا ساراتش أوغلو.

وشملت القائمة كذلك مغني الراب سيف الله صاغر، المعروف فنيًا باسم "سيفو"، والمغني أنيل دورموش، وصانعة المحتوى والممثلة ميليس إيشيتن، وعارضة الأزياء يليز يشيلتشيمين.

كما ورد اسم لاعب كرة القدم الدولي السابق حسن شاش، الذي مثّل نادي غلطة سراي والمنتخب التركي، إلى جانب الصحفي والمعلق الرياضي ياغيز سابونجو أوغلو.

أما بقية الأسماء الواردة في القائمة فهي: هانده دمير، وأيدان عثمانلي، ومحمد كاهيا أوغلو، وأيتاتش كارت، وسايات زورناجي، وأيوب جان بيرلانتا، ورفعت أتلي.

ورغم إدراج اسم الممثلة أفرا ساراتش أوغلو ضمن قائمة الأشخاص الـ18 الصادر بحقهم أوامر، فإنها لم تكن من بين المحتجزين فعليًا، لوجودها خارج تركيا في رحلة عمل مقررة مسبقًا.

وقالت ساراتش أوغلو، في بيان نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها علمت بإدراج اسمها في التحقيق من خلال وسائل الإعلام، مؤكدة أنها ستعود إلى تركيا في أقرب وقت للتعاون مع السلطات والإدلاء بإفادتها.

وأضافت أنها واثقة من اتضاح ملابسات القضية، من دون التطرق إلى مضمون الشبهات أو تقديم تفاصيل إضافية عنها.

وتشير أحدث المعلومات المنشورة إلى احتجاز 15 شخصًا من أصل 18 في هذه القضية، بينما تعذر تنفيذ الإجراءات بحق ثلاثة أشخاص. ولم تكشف النيابة رسميا عن اسمي الشخصين الآخرين اللذين لم يكونا ضمن المحتجزين.

وأفادت النيابة لاحقًا بأن خمسة من المشمولين بالتحقيق سيُعرضون عليها بعد انتهاء إجراءات الطب الشرعي، وهم الممثلة نيلبري شاهينكايا، ولاعب كرة القدم السابق حسن شاش، وسايات زورناجي، وأيتاتش كارت، ومحمد كاهيا أوغلو.

أما العشرة الآخرون الموجودون قيد الاحتجاز، فتقرر الإفراج عنهم بعد أخذ العينات البيولوجية واستكمال إجراءات الطب الشرعي، مع استمرار التحقيق في القضية.