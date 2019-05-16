مفاتيح وهاتف محمول يوديان بحياة بريطاني في دور سينما

المصدر: لندن - د ب أ

توفي شاب بريطاني بعد أن تم سحق رقبته بواسطة مسند الكتروني للقدمين أثناء قيامه بالبحث أسفل مقعده في احدى دور العرض الفاخرة عن مفاتيحه وهاتفه المحمول بعدما سقطا منه، حسبما أفاد تقرير لطبيبة شرعية الخميس.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ووسائل إعلام أخرى، علق عتيق رفيق، 24 عاما، في مسند القدمين بعد مشاهدة فيلم من مقعده "بالدرجة الذهبية" في سينما فو مالتيبلكس في مجمع ستار سيتي الترفيهي في مدينة برمنجهام في مارس من العام الماضي.

وذكرت "بي بي سي" نقلا عن عائشة سردار زوجة رفيق بشأن اليوم الأول من التحقيق أنها وموظفو السينما امضوا 15 دقيقة في محاولة لانقاذه بعد سقوط مسند القدمين المرتفع بمقعده "بسرعة كبيرة".

وتوفي رفيق في المستشفى بعد أسبوع من إصابات "كارثية" في المخ أعقبها أزمة قلبية، حسبما قالت الطبيبة الشرعية إيما براون للمحلفين.

وقال خبير حكومي في شؤون السلامة في جلسة الاستماع بشأن الوفاة إن قاطع التيار الكهربائي قد انفجر في المقعد. ونقل عنه قوله إن مسند القدمين الذي سقط كان يضغط على رفيق بقوة تعادل نحو 750 كيلوجراما.