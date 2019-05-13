السعودية تدين الأعمال التخريبية التي استهدفت سفن شحن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة

المصدر: جدة - وام

أدانت المملكة العربية السعودية الأعمال التخريبية التي استهدفت أمس سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وفي المياه الاقتصادية للدولة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية " واس " عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليوم تأكيده أن هذا العمل الإجرامي يشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وبما ينعكس سلباً على السلم والأمن الإقليمي والدولي، مشدداً على تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في جميع ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها ومصالحها.