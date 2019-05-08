بطلة في مسلسل "لعبة العروش" ممنوعة من مشاهدة المسلسل!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت بطلة المسلسل الشهير "لعبة العروش" بيلا رامزي وهي الممثلة الأصغر سنا، وتقوم بدور ليانا مورمنت، أنها ممنوعة من مشاهدة المسلسل لأن عمرها لم يتجاوز 15 عاما.

وقالت بيلا إن والديها منعاها من مشاهدة كل مواسم المسلسل السابقة، ما عدا بعض المشاهد تحت رقابتهما، موضحة أن المشهد الوحيد الذي شاهدته من سلسلة الفانتازيا والدراما التاريخية، هو مشهد قتلها على يد أحد العمالقة ضمن جيش الموتى، في الحلقة الثالثة من الموسم الثامن والأخير، والتي شهدت أحداثها معركة "وينترفل" الأطول والأكثر إثارة في تاريخ الدراما التلفزيونية.

كما لفتت بيلا إلى أنها لا تزال تنتظر عامين لتتمكن من مشاهدة مسلسل لعبة العروش كاملا للمرة الأولى.

وسجل المسلسل أرقاما قياسية على صعيد القرصنة، إذ بلغ عدد مرات قرصنة الجزء السابع منه أكثر من مليار مرة حتى سبتمبر 2017، والحلقة الأخيرة شوهدت بصورة غير قانونية أكثر من 120 مليون مرة خلال 3 أيام فقط من بثها.

وسردت أحداث المسلسل الصراع الرئيسي بين الأحياء في مجتمع العصور الوسطى "الخيالي" والأموات بقيادة "ملك الليل"، وهو كائن من الثلج يعيش في أقصى الشمال و"يملك القدرة على إحياء الموتى والتحكم فيهم" حسبما يصوره المسلسل.