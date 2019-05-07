"خدعة كبيرة" في بطاريات "آيفون".. و"أبل" ترد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف خبراء في مجال التقنية أن شركة آبل تروج أن بطارية هاتف آيفون قادرة على الصمود فترة أطول مما هي قادرة عليه بشكل مبالغ فيه، ووصف الخبراء ذلك بالخدعة.

حيث أظهرت تجربة لـ8 هواتف آيفون أن البطارية استهلكت خلال مدة اقصر من تلك التي تعلن عنها الشركة بنسبة تتراوح بين 15 و51 بالمئة.

وأظهرت النتائج أن هاتف آيفون "إكس آر" من أكثر الأجهزة التي تضلل مستخدميها، ففي الوقت الذي تقول "أبل" إن بطاريته تصبر لـ25 ساعة من المكالمات المستمرة، تبين أنها لا تصمد سوى 16 ساعة و32 دقيقة.

وتقول الخبيرة الرقمية، ناتالي هيتشنز، إنه بات من الضروري أن يتحقق المستخدمون من كفاءة البطارية حينما يشترون الهواتف، لأن الشركات قد تروج لنفسها بشكل غير دقيق.

وسارعت "أبل"، إلى نفي ما توصلت إليه الجمعية، قائلة إنها تجري قياسا دقيقا لعمر البطارية، وأوضحت أن هواتف آيفون مصممة بشكل يتيح تمديد عمر البطارية إلى أقصى حد ممكن.

وأضافت أن الجمعية البريطانية لم تحدد الطريقة التي اعتمدتها في قياس عمر البطارية، في إشارة إلى أن هاتف آيفون قد يتمكن من إجراء المكالمة لمدة أطول إذا قام المستخدم بتفعيل خاصية اقتصاد الطاقة.