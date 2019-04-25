شرطة الشارقة تكشف هوية "السائق الهارب"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تمكنت فرق التعقيب والبحث المروري بإدارة المرور والدوريات، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، من كشف هوية السائق الذي تسبب في دهس شخص من الجنسية الأفريقية، ما أدى إلى وفاته، وهروب السائق من موقع الحادث.

وترجع تفاصيل الحادث إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات المركزية بالقيادة؛ مفاده تعرض شخص لحادث دهس من قبل مركبة على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد، وهروبه مباشرة من موقع الحادث، وبوصول الدوريات، وسيارة الإسعاف الوطني، تم نقل المصاب إلى مستشفى القاسمي في محاولة لإنقاذه، ولكنه فارق الحياة قبل وصوله للمستشفى متأثراً بالإصابات البليغة التي تعرض لها جراء ذلك الحادث.

وعليه قامت فرق التعقيب والبحث المروري بالقيادة، بتشكيل عدة فرق بهدف إزالة الغموض، والوصول بالسرعة الممكنة للمتسبب في الحادث، وتحديد المركبة المستخدمة، حيث تكللت تلك الجهود بالوصول للمركبة المتسببة، وكانت متوقفة بإحدى المناطق، وباستدعاء سائقها اعترف بقيامه بذلك الحادث، وتم إيقافه، وإحالته للنيابة العامة.