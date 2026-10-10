مصر: فقدان 3 أطفال أشقاء غرقاً .. وأصابع الاتهام تشير لوالدتهم

لقي ثلاثة أطفال أشقاء مصرعهم غرقًا، أمس، داخل "ترعة الإبراهيمية"، التي تُعد من أهم وأكبر شرايين الري في الصعيد المصري.

ووقع الحادث المأساوي في قرية نزلة داوود التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، في شمال الصعيد المصري.

وانتشلت الأجهزة الأمنية برفقة قوات الإنقاذ النهري جثامين الأطفال الثلاثة، بعد إجراء المعاينات والفحوصات اللازمة في موقع الحادث.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن الأطفال الثلاثة كانوا برفقة والدتهم، قبل سقوطهم مباشرة في الترعة، ما أدى إلى تدخل الأهالي برفقة الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، لانتشال جثامينهم من المياه.

وبحسب وسائل إعلام محلية، جاءت التحريات الأولية حول واقعة غرق الأطفال الأشقاء الثلاثة، لتضع الأم محل اشتباه في التورط بقتلهم، عبر إلقائها إياهم في الترعة، على خلفية خلافات زوجية وأسرية.

وأشارت التحريات أيضًا إلى احتمالية معاناة الأم من اضطرابات نفسية، حيث يجري حاليًا فحص مدى ارتباطها بالواقعة، بالتزامن مع مواصلة الجهات المختصة التحقيقات، للكشف عن الدوافع المحتملة، وتحديد المسؤوليات القانونية حول الحادث.

وخيم الحزن على أهالي قرية نزلة داوود والقرى المجاورة لها في نطاق مركز سمالوط، إثر الفاجعة الإنسانية التي أودت بحياة الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين عام ونصف العام وثمانية أعوام.

يُذكر أن ترعة الإبراهيمية يبلغ طولها نحو 267 كيلومترًا، حيث تبدأ من محافظة أسيوط، وتمر بالمنيا، وتنتهي عند مدينة أشمنت بمحافظة بني سويف، وتصُنف كواحدة من أضخم مشروعات الري التاريخية في مصر.