رجل عادي يركن سيارته على رصيف البيت الأبيض ويطلب مقابلة ترامب

أوقفت السلطات الأميركية رجلا قرب البيت الأبيض، بعدما صعد بسيارته على الرصيف المحاذي للمحيط الأمني وطلب مقابلة الرئيس دونالد ترامب، في حادث أدى إلى استنفار أمني وإغلاق المنطقة المحيطة بالمركبة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن الحادث وقع، السبت، بالقرب من ساحة لافاييت، عند تقاطع شارعي 16 وH في واشنطن، بعدما انحرفت سيارة رياضية وصعدت فوق الرصيف.

وبحسب الصحيفة، تدخل عناصر جهاز الخدمة السرية وأوقفوا السائق بعد ورود بلاغ عن خرق أمني، فيما طالب الرجل، بعد تقييد يديه، بالتحدث إلى ترامب.

وطوقت قوات إنفاذ القانون المنطقة وفتشت السيارة، بينما أظهرت مقاطع مصورة وصول عدد من مركبات الخدمة السرية وانتشار عناصر أمنيين وعسكريين في محيط الموقع.

وأفادت الصحيفة بأن الرجل نقل لاحقا لتقييم حالته العقلية.

ولم يصدر، وفق المعلومات المنشورة، بيان رسمي من البيت الأبيض أو جهاز الخدمة السرية يوضح دوافع الرجل أو ما إذا كان عُثر داخل سيارته على أي مواد تشكل تهديدا أمنيا.

وكان ترامب موجودا في كامب ديفيد خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولم يكن داخل البيت الأبيض وقت وقوع الحادث.