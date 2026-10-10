تركيا: السجن المؤبد المشدد لابنة المطربة (غللو) بتهمة قتل والدتها

أصدرت محكمة الجنايات العليا الأولى في مدينة يالوفا التركية، أمس الجمعة، حكماً بالسجن المؤبد المشدد على "توغيان أولكيم غولتر"، ابنة المطربة التركية الراحلة "غللو"، بعد إدانتها بقتل والدتها عمداً مع سبق الإصرار.



وجاء الحكم خلال الجلسة الثانية من المحاكمة، ليشكل نقطة تحول في القضية التي شغلت الرأي العام التركي منذ وفاة المطربة في 26 سبتمبر 2025 بمنطقة "تشينارجيك" في يالوفا، وسط ظروف غامضة أثارت تساؤلات واسعة.

واستمعت المحكمة إلى مرافعات الأطراف ومناقشات ملف القضية قبل النطق بالحكم، الذي جاء متوافقا مع مطالب النيابة العامة التي طلبت توقيع أقصى العقوبة على المتهمة.

وخلال جلسات المحاكمة، أنكرت "غولتر" التهم المنسوبة إليها، مؤكدة براءتها من قتل والدتها. وروت أنها كانت تدير ظهرها لحظة وقوع الحادثة، وأنها سمعت صوتا عاليا قبل أن تكتشف اختفاء والدتها من المكان.

كما بررت رسالة سابقة أرسلتها لصديقها ذكرت فيها أن والدتها على وشك الانتحار، بأنها كانت مجرد مزحة، نافية أن تكون دليلا على علمها المسبق بالحادثة. ونفت أيضا أي صلة لها بقاتل مأجور أو تعمد تعطيل كاميرات المراقبة في المنزل، مؤكدة عدم وجود خلافات بينها وبين والدتها.

وألقي القبض على غولتر أثناء محاولتها السفر خارج البلاد برفقة صديقتها سلطان نور أولو، التي كشفت لغز جريمة القتل، حيث زعمت أن غولتر دفعت والدتها من النافذة في ليلة الحادثة التي وقعت بتاريخ السادس والعشرين من سبتمبر، وأنها لم تسقط بسبب اختلال توازنها.

من جهتها، رفضت غولتر اعترافات صديقتها، مدعية أنها لا تتذكر كيف سقطت والدتها.