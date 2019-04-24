الضوضاء في مكان العمل تزيد درجة التوتر

المصدر: برلين - د ب أ

يمكن أن يكون من الصعب التركيز في المكتب عندما تدق أجراس الهواتف من حولك طوال الوقت، في حين يخوض زميلان حوارا محتدما قريبا منك.

ويمكن أن يتسبب التعرض للضوضاء في مكان العمل لفترة طويلة في زيادة درجة التوتر لدى المرء، بحسب فيته شرام، مسؤول الطب المهني في رابطة "توف راينلاند" للتفتيش التقني.

وعندما يكون المرء عاكفا على فعل أمر ما يحتاج إلى درجة عالية من التركيز، ربما تتسبب محادثة عادية بسيطة في تعطيله عن العمل.

ومن أجل خفض درجة التوتر في المكتب، يقول الخبراء إنه يجب وضع قواعد معينة بشأن مستوى الضوضاء. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يتفق الزملاء على أوقات معينة لا يتم فيها السماح بالأحاديث الهاتفية أو غيرها من المحادثات، حيث يتم تخصيص مثل هذه الأوقات للمهام التي تتطلب مستويات مرتفعة من التركيز.

وتقول شرام إنه من المفيد أيضا وضع الخوادم والطوابع وآلات التصوير في غرف منفصلة، إلى جانب وجود غرف منفصلة أيضا لإجراء المحادثات الهاتفية وعقد الاجتماعات.

ومن شأن هذا أن يساعد في خفض مستوى الضوضاء داخل المكتب، مما يساعد في خلق بيئة عمل أكثر راحة، وأن يحسن الانتاجية