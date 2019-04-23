احذر من استخدام سماعات الرأس في المدن الكبيرة

المصدر: برلين - د ب أ

حذر خبير ألماني من الأضرار الصحية التي من الممكن أن تسببها سماعات الرأس خلال استخدامها في المدن الكبيرة التي تعج بالضجيج.

وقال المتحدث باسم الاتحاد المهني الألماني لأطباء الأنف والأذن والحنجرة، ميشائيل ديج: "عند استخدام سماعات الرأس في المنزل يبدأ الفرد بالاستماع لدرجة صوت غير ضارة بالأذن، لكن عندما يخرج بها إلى الشارع يقوم بزيادة درجة الصوت للتغطية على الضوضاء المحيطة به".

وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الضوضاء الموافق غدا الأربعاء، أوضح ديج أن "هذا قد يسبب على المدى الطويل أضرارا في السمع غير قابلة للعلاج".

ويهدف اليوم العالمي لمكافحة الضوضاء إلى التوعية بأسباب الضوضاء وتأثيراتها لتحسين جودة المعيشة.