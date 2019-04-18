كيف تعلم الكلب عدم القفز والبقاء هادئاً عند تحية الأشخاص؟

المصدر: برلين - د ب أ

من اللطيف أن يقفز عليك الجرو لتحيتك. ولكن عندما يكون كلبا كامل النمو يزن 20 كيلوغراما ويقفز على شخص ما ليقول مرحبا، قد يكون الأمر مفزعا حتى بالنسبة لأكثر الأشخاص حبا للكلاب.

هذا لما يعد تعليم الكلب ألا يقفز درسا مهما.

علما بأنه يجب ألا يتم تعليم الكلب ألا يقفز بالصراخ والعقاب.

وأحد أساليب تعليم الكلب هذا الدرس هو باستخدام التعزيز الإيجابي عن طريق النزول إلى الأرض لتحية الكلب عندما يأتي مقبلا إليك، ثم امنح الكلب الكثير من العناق على الأرض.

وإذا لم تجد هذه الطريقة نفعا، فهناك وسيلة أخرى بتحسين السلوك وهو بتجاهل الكلب؛ فلا تعيره انتباها ولا تلعب معه ولا مكافآت ولا عناق.

وعندما يهرع الكلب باتجاهك، ابتعد وافعل أي شيء آخر. ثم عندما يهدأ الكلب عد مدبرا إليه وانتبه إليه.