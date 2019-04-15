أنغام ترد على منتقدي زواجها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ردت الفنانة أنغام على من انتقد زواجها من الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم، في مقابلة تلفزيونية، حيث أكدت أن الأمر يتعلق حياتها وليس لأحد الحق أن يتدخل بتصرفاتها.

وأشارت إلى أنها لا تهتم لما يقال ولا تتابع ما يقولون على الرغم من بعض الشتائم التي وجهت إليها وفقا لما جاء في موقع "العربية".

وأضافت أنغام أن العديد من الفنانين من هم أصدقاء لها، قدموا لها التهاني وكانوا سعيدين لفرحها.

وأثار زواج أنغام جدلا كبيرا بعد أن تم تسريب خبره بالتزامن مع طرح ألبوم أنغام الجديد، لتأتي المفاجأة في الأنباء التي ترددت عن خلاف وقع بين أنغام والفنانة السورية أصالة بسبب هذه الزيجة.

حيث أن أحمد إبراهيم متزوج من ابنة شقيقة المخرج طارق العريان زوج أصالة، وألغت أصالة متابعة أنغام على تطبيق انستغرام وهو نفس ما قامت به أنغام.

إلا أن أصالة عبرت عن إعجابها بألبوم أنغام، وتحدثت عن صداقتهما، ضمن مداخلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية"، مؤكدة أن أنغام صديقة كانت وستبقى، معتبرة أن علاقتهما في الوقت الحالي "فوق المطب".