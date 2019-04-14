بالصور.. مفاجأة سارة تنتظر عشاق مسلسل "game of thrones"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أعلنت الشبكة التلفزيونية الأميركية "HBO" أنها ستفتتح استديو "game of thrones" في بان بريدج، بأيرلندا الشمالية، ليتمكن عشاق المسلسل من زيارة الاستديو الذي صورت فيه العديد من المشاهد الأكثر شهرة في المسلسل، ابتداءً من ربيع 2020.

وسيتمكن الزوار من دخول استديوهات "لينين ميل" ورؤية العديد من قطع الأزياء والأدوات والأسلحة التي استخدمت اثناء تصوير المسلسل، في مساحة تصل إلى 110 آلاف قدم مربع، هي الآن قيد التصميم والبناء.

وستشمل جولة الاستوديو أيضا مجموعة من العروض "الأولى من نوعها" والتي تعطي معلومات عن المسلسل وتبرز مساحات الإنتاج والحرفية الفنية للفرق الإبداعية التي أعادت المسلسل إلى الحياة.

كما ستوفر ورش العمل معلومات حول التصميم والإنتاج الخاص بالمسلسل لتعزيز تجربة الزائر وجعلها تفاعلية.

ويبدأ اليوم الأحد عرض الموسم الثامن والأخير من المسلسل، مع توقع مفاجآت كثيرة قد تثير فرحة ملايين من عشاق هذا العمل أو خيبة أملهم.