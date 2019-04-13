كوميديان يفارق الحياة على المسرح بعد مزحة عن الموت!

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

توفي الفنان الكوميدي ايان كوغنيتو أثناء أداء عرض فني على أحد مسارح أوكسفوردشير في بريطانيا.

وفوجئ الجمهور بتعرض كوغنيتو لنوبة قلبية خلال العرض، حيث اعتقد المشاهدون أنه جزء من العمل الفني.

وكان كوغنيتو قد جلس على كرسي ومزح بشأن تعرضه لنوبة قلبية، وبعد دقائق من إلقائه المزحة جلس مجدداً على الكرسي وأرخى جسده، فأخذ المشاهدون يطلقون الضحكات حتى قرر منظم الحفل الخروج إلى المسرح والاطمئنان على الفنان.

ومع اكتشاف الوضح الصحي الحرج، طلب المنظم الإسعاف، لكن كوغنيتو توفي على المسرح قبل نقله إلى المستشفى.

وكتب الفنان الكوميدي جيمي كار عن كوغنيتو على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "لقد اعتقد المشاهدون أنه جزء من العمل الفني، لقد توفي وهو يعمل، هذا هو الالتزام بالكوميديا".