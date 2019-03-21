وسم #يوم_الأم يجتاح "تويتر".. ومغردون "هي أمي ومأمني وأماني وإيماني وأمتي"

المصدر: هيا بجبوج - الإمارات اليوم

اجتاح وسم #عيد_الأم و#يوم_الأم، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في الإمارات، وشارك الآلاف من المغردين كلماتهم وأمنياتهم الجميلة لأمهاتهم تحت هذين الوسمين.

واجتمعت غالبية التغريدات على كلمات الدعاء للأم بطول العمر ودوام الصحة والعافية، وتدفقت كلمات المغردين معبرة عن الحب والتقدير للام ودورها.

وقال أحد المغردين: "ليس لـ " أمـي" يـوم محـدّد، أمـي لهآ جميـع الأيـام" فيما قال آخر: "اللهم ارزق امهاتنا عيشاً قاراً، ورزقاً دارّاً، وعملاً باراً".

وأضاف مغرد: "اللهُم عافية تُصاحب أُمي كظلها"، وغرد متابع آخر: "جعل الله أمي وأمهاتكم من سكنة جنات النعيم"

واختار مغرد التوجه بالشكر لأبيه لاختياره والدته لتكون خير أم وقال: أبي : "شكراً لك فقد أحسنت الاختيار".

كما وجد مغردون آخرون في الأم الملجأ والأمان، وركزوا على الدور الذي تلعبه الأم في حياة الفرد مهما كان عمره ومهما توسعت مسؤولياته، فقال أحدهم: "هيَ أمّي ومَـأمني وأماني وإيماني وأمّتي واطمئناني".

وأضاف آخر: "فِي قلبّها حبَّ ، تحت قدميّها #جنَّه، بين يديها دعاء، أميَّ وكفىٰ بذلكَ نعيمَّاً".

وعبر آخر بالكلمات التالية: "وأنا ماشي .. بدعوتك ليا .. ومحتاج وجودك أكتر ما إنتي محتاجاني .. يا حبيبه .. وغاليه وقريبه .. قُدام عينيا يا أمي وبرضه وحشاني".

وقال أحد المغردين: "تغيرني الأيام.. وحضنكِ يعيدني طفلًا .. بلا همٍّ".

من جهة أخرى وجد مغردون أن أعظم هدية يقدمونها لأمهاتهم هي البر والطاعة، تقديرا منهم لجهودها واعترافا بفضلها، حيث جاء في إحدى التغريدات: "هديتي إليك في كل يوم طاعتي و برّي مازل نبض بقلبي و أيام في عمري"

فيما دعا آخرون لتقدير المناسبة والاحتفال بها بصمت مراعاة لمن يمر عليهم العيد دون امهاتهم.. حيث قال مغردون: "احتفلوا بصمت مراعاة لمشاعر غيركم فهذا اليوم صعب على الكثير ممن فقدوا أمهاتهم".

وبعث آخرون مشاعر التعاطف والمؤازرة مع من يحتفلون باليوم دون أم، حيث قال أحد المغردين: "من كانت امه متوفيه فأرحمها برحمتك، ومن كانت امه مريضه فأشفيها بقدرتك، ومن كانت امه متعافيه فأحفظها وأطل في عمرها".

وجاء في تغريدة أخرى: "لكل شخص ماتت أمهُ...كل عامٍ و أمي هي أمكَ و لكل إمرأة لم تنجب طفلاً....كل عامٍ و أنتِ أمي".