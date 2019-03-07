بالفيديو.. تهكم على والدة أحدهم.. فكان هذا هو الرد!

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

أظهرت مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة باحدى المنازل في مدينة ميدلزبرة ابن وهو يلكم شاب أساء إلى والدته، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الابن الذي كان عائداً إلى المنزل فوجئ بشابين يقفان بجوار والدته التي تعاني من متلازمة الألم العضلي المتفشي أمام الباب الداخلي للمنزل، حيث كان يتهكم عليها أحدهما، فما كان من الإبن إلا أن نزل سريعاً من السيارة ووجه إليه ضربة طرحته أرضاً.

وسارع الابن الذي كان عائداً إلى المنزل إلى الداخل بعد أن تقدم أحدهما وهو يحاول أن يتحدث معه، فوجه له لكمة انتهت بإسقاطه أرضاً، وصرخ في الشاب قائلاً "يجب عليك ألا تتحدث مع والدتي بهذه الطريقة".

كذلك أظهرت اللقطات الشقيق الأكبر وهو يوجه صفعة للشاب الآخر، حيث يبدو أنه استيقظ من صوت الصراخ.

وشوهد الأخ الأكبر وهو يجر الشاب الملقى على الأرض إلى خارج باحة المنزل.