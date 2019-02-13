«سامسونغ» تُطلق هاتفها القابل للطي وغالاكسي «إس 10» في هذا الموعد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكّد موقع «أندرويد أوثوريتي»، ان «سامسونغ» تنوي الكشف عن هاتف «غالاكسي إف» القابل للطي، بحلول العشرين من الشهرالجاري، أثناء الإعلان المرتقب عن هاتف «غالاكسي إس 10».

ونشرت شركة «سامسونغ»، أخيراً، تغريدة على موقع «تويتر» بشأن الهاتف المرتقب، لكن الفيديو الترويجي يظهر بعض التصميمات القابلة للطي فقط، ولا يتحدث بشكل صريح عن الجهاز.

ويتوقّع عدد من الخبراء أن يصل سعر الهاتف القابل للطي إلى 1500 دولار، ومن المحتمل أن يكون مزوداً بشاشتين اثنتين، على أن تكون واحدة منهما فقط قابلة للطي، فضلاً عن بطاريتين.

وفي الشهر الماضي، كشفت شركة «رويول» الصينية النقاب عن هاتفها «فليكسباي» القابل للطي، لتهزم بذلك العملاقين «سامسونغ» و«هواوي»، اللذين وعدا سابقاً بطرح هاتف من هذا النوع.

وتم عرض الجهاز الجديد، وهو جهاز لوحي يعمل كهاتف في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2019 في لاس فيغاس، الذي انطلق قبل أيام.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور الجهاز القابل للثني الذي يتميز بتصميم يدعم الطي إلى شاشتين، ما يجعل إدخاله إلى الجيب سهلاً وسلساً.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن الجهاز لا يتمتع بـ«أداء جيد»، وفق تقييمات خبراء تقنيين، ما يدل على أن الشركة سارعت إلى طرحه للتفوق على منافسيها «سامسونغ» و«هواوي» دون الاهتمام بجودة الأداء.