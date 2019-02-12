تنبيه من "الإمارات اليوم" لقرائها الكرام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رصدت "الإمارات اليوم" في الآونة الأخيرة، تزايدا في أعداد الاخبار المزيفة، التي ينشرها البعض بسوء نية، مستغلا اسم الصحيفة، وانتشارها لتسويق أكاذيب ومزاعم لا تمت للحقيقة بصلة.

وأوضحت الصحيفة أن جهات أو أشخاصاً من خارج الدولة، يقومون بنشر أخبار ملفقة ويضعون عليها شعار "الإمارات اليوم"، أو يقومون بعمل مواقع مزيفة باسم مشابه لاسم الصحيفة، مستخدمين شعارها أيضا، للإيحاء بأنها صادرة عن "الإمارات اليوم".

وتود الصحيفة أن تلفت انتباه القراء الكرام، إلى ضرورة التحقق مما يصلهم باسم الصحيفة، عبر العودة إلى الموقع الرسمي المعروف: https://www.emaratalyoum.com/

وكذلك إلى حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، بالاسم والشعار ذاتهما، وتلفت الانتباه أيضا إلى أن المزوّرين يعمدون أحيانا إلى استبدال حرف بدل آخر، بطريقة لا تظهر للعيان، لخداع القراء وانتحال اسم الصحيفة.

وإدارة تحرير الصحيفة إذ تؤكد للقراء الكرام بأنها ستبقى على العهد مصدرا موثوقا للأخبار، كما عهدوها خلال رحلتها التي تمتد لنحو 14 عاما، فإنها تؤكد أيضا على حقها في ملاحقة كل من يثبت تورطه في هذا التزييف والتلفيق بالطرق القانونية كافة.