طيار فلاي دبي: سأعود قريباً للطيران إن شاء الله

أكد طيار «فلاي دبي» سميت ماتشهار أنه «سيعود إلى الطيران قريباً إن شاء الله».

وقال في مقابلة مع صحيفة «ذا ناشيونال» إنه عندما تلقى الضربة الأولى، شعر بأن شيئاً ما سقط على رأسه، ومع استمرار الضربات، التفت إلى الخلف ورفع يده محاولاً صدّها، ما تسبب في إصابة يده.

وأضاف أنه شعر بأن مقدمة الطائرة تهبط بسرعة، فيما كان يفقد وعيه ويستعيده بشكل متكرر.

واختتم حديثه قائلاً: «أنا مجرد رجل عادي، وسأعود إلى الطيران قريباً إن شاء الله».