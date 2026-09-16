منصة نادي دبي للصحافة ترسم ملامح المشهد الإعلامي العربي

نظمت منصة نادي دبي للصحافة خلال اليوم الأول لـ«قمة الإعلام العربي 2026»، مجموعة متنوعة من الجلسات والفعاليات التي استعرضت تجارب وخبرات نخبة من الإعلاميين والكتّاب وصنّاع المحتوى، وناقشت أبرز التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام، وما يرتبط بها من تطورات في مجالات الصحافة وصناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي.

وتنوعت فعاليات المنصة بين جلسات أقيمت على هامش بودكاست اليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي، وأخرى ضمن فعاليات ماستركلاس، إلى جانب جلسات «دردشات إعلامية»، بما وفر مساحة حوارية متكاملة تجمع بين الخبرة المهنية والرؤية النقدية والتجارب الإبداعية، وسلط الضوء على مسيرة الإعلام العربي وتحولاته، وآفاقه المستقبلية.

واستضافت المنصة، سلسلة من الجلسات التي استعرضت محطات وتجارب بارزة في مسيرة الصحافة والإعلام العربي، وقدمت قراءات متنوعة في تطور المهنة وأدوارها.

وتناولت جلسة «بين القلم والشاشة» بمشاركة الكاتبة والإعلامية، سوسن الشاعر، التحولات التي طرأت على أدوات التعبير الإعلامي، والعلاقة المتغيرة بين الكتابة التقليدية والمنصات الرقمية.

كما تضمنت الفعاليات جلسة «ما لا نراه في الجائزة» بمشاركة الكاتب د. محمد النغيمش، والتي سلطت الضوء على الجوانب والتجارب التي تقف خلف الأعمال الإعلامية المرشحة والفاعلين في صناعة المحتوى.

وفي جلسة «زوايا مجتمعية بقلم بدرية»، استضافت المنصة د. بدرية البشر، في حوار ركز على حضور القضايا المجتمعية في الكتابة الصحافية، ودور المقال والرأي في قراءة التحولات الاجتماعية.

واستعرضت جلسة «الصحافة بين الأمس واليوم» التحولات التي شهدتها المهنة عبر العقود، كما استضافت جلسة «في عمق السطر الصحفي»، الكاتب سليمان جودة، في إطار بودكاست اليوبيل الفضي، حيث تناول أهمية الكتابة الصحافية ودور الكلمة في صناعة الرأي والتأثير.

واستضافت جلسة «القبس بين ذاكرة الأمس وأسئلة الغد» رئيس تحرير صحيفة «القبس»، وليد النصف، حيث تناول مسيرة الصحيفة وتطور تجربتها الصحافية، واستعرض محطات بارزة في تاريخها ودورها في مواكبة التحولات التي شهدها المشهد الإعلامي، إلى جانب مناقشة مستقبل الصحافة وتحدياتها في ظل المتغيرات المتسارعة في صناعة الإعلام.

وتضمنت الفعاليات المصاحبة للمنصة توقيع كتاب «نبي أرض الشمال» للكاتب والروائي، د. أسامة الشاذلي، في فعالية فتحت المجال أمام جمهور القمة للقاء الكاتب والتعرف إلى تجربته الأدبية، بما عزز حضور الكتاب والرواية ضمن المشهد الثقافي والإعلامي المصاحب لقمة الإعلام العربي.