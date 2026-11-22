تتزايد أعداد رجال الأعمال الأستراليين الذين يختارون دبي مقراً جديداً لهم ولعائلاتهم. وكان أحدثهم رائد الأعمال سايمون روادي، الذي يستعد للانتقال إلى الإمارة في فبراير المقبل، بعد أشهر من خطوة مماثلة اتخذها الملياردير أدريان بورتيلي. وتعكس الحالتان صورة دبي بيئةً تستقطب أصحاب الطموح الباحثين عن الاستقرار وفرص النمو، بسبب ما توفره الإمارة من أمان واستقرار وتعليم متميز.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» عن روادي، الشريك المؤسس لشركة «سلايليتيكا» لتصنيع الملابس الرياضية في ملبورن، أنه يريد توسيع أعماله دولياً انطلاقاً من مدينة «تدعم من يرغبون في بناء شيء كبير». وأكد أن شركته وفريق عملها سيبقيان في أستراليا.

وأسس روادي الشركة مع زوجته يتّا عام 2015، بعد بداية متواضعة بائعاً للأجهزة المنزلية. وتقول الشركة إنها ساعدت في إطلاق أكثر من ألف علامة تجارية حققت لعملائها إيرادات تتجاوز 120 مليون دولار، وقد صنّفتها صحيفة «أستراليان فاينانشال ريفيو» عام 2018 ضمن أسرع الشركات الناشئة نمواً في البلاد.

غير أن روادي يقول إن نجاحه لم يمنحه الشعور بالأمان المالي، لأن جزءاً كبيراً من أرباحه كان يذهب إلى التزامات ضريبية ورسوم متتالية، بعضها يُدفع مقدماً قبل تحقق الأرباح. واستذكر جلوسه في سيارته بعد سداد فاتورة ضريبية بقيمة 250 ألف دولار، متسائلاً عن جدوى ما يفعله.

بورتيلي: خطة استغرقت ثلاث سنوات

أما بورتيلي، مؤسس شركة «إل إم سي تي بلس» التي تقدّر قائمة «أستراليان فاينانشال ريفيو» للأثرياء الشباب ثروته بنحو 1.4 مليار دولار، فقد أعلن انتقاله إلى دبي في أغسطس الماضي. وأوضح أن القرار جاء بعد تخطيط امتد نحو ثلاث سنوات، أبلغ خلالها السلطات الضريبية الأسترالية بخططه.

وكانت إيطاليا الخيار الأول لعائلته، قبل أن تحسم دبي الأمر في اللحظة الأخيرة. وأشار إلى ما توفره الإمارة من أمان واستقرار وتعليم متميز، وموقع يسهّل الوصول إلى الأسواق العالمية وإلى أستراليا. وشارك متابعيه على منصات التواصل انطباعاته عن جودة الحياة في المدينة، ومنها أن أسعار بعض المنتجات الأسترالية المستوردة في متاجر دبي تضاهي أسعارها في أستراليا أو تقل عنها.

عبء الامتثال في الداخل

وتأتي هذه التحركات وسط جدل في أستراليا حول كلفة النظام الضريبي. إذ تقدّر جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في أستراليا أن دافعي الضرائب ينفقون نحو 60 مليار دولار سنوياً للامتثال له، وتتحمّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من نصف هذا العبء. ودعت الجمعية إلى جعل تبسيط الإجراءات أولوية وطنية لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.

وينبّه مختصون إلى أن الانتقال إلى دولة لا تفرض ضريبة على الدخل الشخصي لا يعني تلقائياً الإعفاء من الضرائب الأسترالية، إذ يرتبط ذلك بوضع الإقامة الضريبية وطبيعة ترتيبات الأعمال.

الوطن يبقى حاضراً

ورغم الانتقال، لم يقطع الرجلان صلتهما بأستراليا. فروادي يؤكد أنها «ستبقى دائماً الوطن»، فيما تواصل أعمال بورتيلي التوسع فيها، لتبقى دبي منصتهما للانطلاق نحو آفاق أوسع.