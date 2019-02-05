المنزل المرتب يمكن أن يصيب صاحبه بالهوس

المصدر: برلين - د ب أ

حذرت اختصاصية علم النفس ساندرا يانكوفسكي، من الإفراط في ترتيب المنزل رغبة في الحصول على السعادة، ولكن يجب تحديد وضع أهداف قابلة للتحقيق.

وكشفت اختصاصية علم النفس ساندرا يانكوفسكي ضرورة وضع أهداف للشخص لتكون قابلة للتحقيق، قائلة "إن أهم شيء هي المكافآت والفوائد، إذا حددت لنفسك هدفاً معقولاً وحققته، ستمتلئ أنظمة الجسم بالهرمونات التي ستجعلك تشعر أنك أكثر سعادة، وتوجد هذه الأنظمة الخاصة بالمكافآت في مواقف أخرى مثل الرياضات التنافسية"، بما وصفته يانكوفسكي بـ"التدفق".

وأوضحت يانكوفسكي أنه بالإمكان أن تسفر تجربة التدفق خلال عملية التنظيف ،بالاسترخاء والتأمل، مضيفة أن التخلص من النفايات يمكن أن يعطي شعوراً مماثلاً، مؤكدة على أن العنصر الرئيسي هو تحديد الهدف وتحقيقه.

وحذرت الخبيرة من أن الحماسة والافراط في التنظيف والترتيب يمكن أن تتحول إلى هوس.

وتنصح بتوخي الحذر، بقولها "لا تدع الأمر يصل لنقطة لا تجعلك سعيداً بها، أو حينما تبدأ في التفكير أنها قد تمنعك من أن تعيش حياتك".

غير أن الجميع ليس لديهم الاستعداد الجيني للحصول على شعور التدفق من خلال التنظيف، لاختلاف نوعية الأشخاص ووجود عوامل أخرى مثل التنشئة والضغوط الاجتماعية.