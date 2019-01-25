طرد عائلة من طائرة بسبب "رائحة جسمهم"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أجبرت عائلة مكونة من أب وأم وابنتهما البالغة من العمر سنة وسبعة أشهر على مغادرة الطائرة بعد أن اشتكى ركاب من رائحة لأجسامهم في رحلة قادمة من ميامي تابعة للخطوط الجوية الأميركية .

حيث اصطحب طاقم الطائرة العائلة إلى البوابة الرئيسة للطائرة وأخبروهم بعد إغلاقها أنهم لن يستطيعوا السفر على متن الطائرة بسبب شكاوى قدمها مسافرون آخرون.

فيما وأكدت الخطوط الجوية الأميركية أن الرجل وعائلته أُبعدوا من الرحلة بعد أن اشتكى العديد من الركاب من رائحة أجسادهم.

وقالت شركة الطيران إن العائلة منحت غرفة فندقية وقسائم وجبات لليلة وحجزت لهم مقاعد في رحلة جديدة.

ويعتقد الزوج أن هناك سبب مختلف لطرده وعائلته من الطائرة، على الرغم من أنه لم يذكر تفاصيل.