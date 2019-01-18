"الدماء اليافعة".. آخر صيحات العلاج في عيادات أميركية

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تقدم عيادات طبية في الولايات المتحدة الأميركية علاجا يقوم على حقن دماء تعود ليافعين في جسم المراجعين لتحسين قدراتهم الإدراكية ومظهرهم ولتنشيط أعضاء الجسم.

وأجرت الشركة التي تقدم هذا العلاج تجارب سريرية على 81 مشاركا لاختبار مدى فعالية عمليات نقل الدم في الواقع، وأعطي المشاركون 1.5 لترا من دم المتبرعين الذين تتراوح أعمارهم بين 16-25، وجرى تحليل علامات الدم الخاصة بهم قبل وبعد نقل الدم.

وقال مدير العمليات السابق في الشركة الطبية إن النتائج كانت مثيرة للاهتمام.

وبلغ عدد العيادات التي تقدم هذه الخدمة 5 في كل من لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وتامبا وأوماها وهيوستن وتعود لشركة واحدة تقدم نفسها على أنها شركة " علاج بالبلازما" التي يحملها دم المتبرع اليافع.

وجذبت الخدمة مئات العملاء للعلاج حتى الآن على الرغم من عدم نشر نتائج الاختبارات الخاصة بمدى فعاليتها بعد، فيما تقدر تقر تكلفة لتر واحد من الدم بـ 8000 دولار.