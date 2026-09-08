«بلايستيشن» تعتمد الدرهم الإماراتي في متجرها الرقمي داخل الدولة

أعلنت شركة «سوني إنتراكتيف إنترتينمنت» عن بدء اعتماد الدرهم الإماراتي عملة رسمية للمعاملات في متجر «PlayStation Store» داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، مستبدلةً بذلك التعامل بالدولار الأمريكي، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل تجربة الشراء وعرض الأسعار والرسوم والإيصالات بالعملة المحلية مباشرة دون الحاجة لاحتساب فروقات التحويل.

وأوضحت الشركة، في إشعار موجه للمستخدمين في الدولة، أن المنظومة ستشهد فترة توقف مؤقتة لخدمات المتجر تمتد من 5 إلى 8 أكتوبر 2026، لإتمام التحديثات التقنية النهائية. وخلال هذه الفترة، ستتعطل عمليات الدفع وشحن المحفظة الرقمية عبر البطاقات الائتمانية والخصم المباشر ومختلف وسائل الدفع، على أن تستأنف الخدمة بكامل طاقتها وبدعم الدفع بالدرهم فور اكتمال التحديث.

وأكدت «بلايستيشن» أن الحسابات والاشتراكات والخدمات الحالية لن تتأثر بهذا التغيير، ولن يُطلب من المستخدمين اتخاذ أي إجراء إضافي. في المقابل، كشفت الشركة عن إيقاف عمليات الشراء بصورة نهائية عبر متجر منصة «PlayStation 3» في دولة الإمارات اعتباراً من 5 أكتوبر 2026، داعية المستخدمين لمراجعة صفحة الدعم الفني للاطلاع على التفاصيل والترتيبات الخاصة بهذا التحول.