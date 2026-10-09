زلزال عنيف بقوة 8 درجات يضرب بنما وسط تحذير من موجة "تسونامي"

ضرب زلزال شديد القوة بلغت شدته 8.0 درجات على مقياس ريختر جمهورية بنما ظهر اليوم الجمعة، في تمام الساعة 12:56 ظهراً بالتوقيت المحلي (17:56 بتوقيت غرينتش)، وفقاً لما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ومراكز الرصد الزلزالي، فيما حذر نظام التحذير الأميركي من موجات تسونامي من خطر حدوث تسونامي عقب الزلزال.

ووفقاً لموقع "فولكانو ديسكفري"، وقع مركز الزلزال على بُعد حوالي 14 كيلومتراً جنوب غرب منطقة بيتالوزا أريبا، ونحو 67 كيلومتراً جنوب شرق مدينة سانتياغو، فيما يبعد قرابة 211 كيلومتراً عن العاصمة بنما سيتي.

وحُدد عمق الهزة بنحو 33 كيلومتراً، وهو ما يُصنف زلزالاً ضحلاً نسبياً ويزيد من شدة وقوة الارتجاجات على سطح الأرض في المناطق المحيطة بالمركز.

تسبب الزلزال في اهتزازات عنيفة شعر بها سكان مساحات شاسعة داخل بنما، فضلاً عن تقارير أولية تفيد بالشعور بارتدادات واهتزازات في مناطق مجاورة ككوستاريكا وإقليم تشيريكي الحدودي.

وحذرت الهيئات المختصة من أن البيانات الأولية للزلزال، بالنظر إلى شدته وعمقه، تشير إلى خطورة بالغة وإمكانية تسببه في أضرار هيكلية ومادية جسيمة للبنية التحتية، لا سيما بالقرب من بؤرة الهزة، في حين تواصل مراكز الرصد مراجعة وتحديث البيانات الزلزالية بدقة مع ترقب أي هزات ارتدادية محتملة.