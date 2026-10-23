إقالة باحثين في "أوبن إيه آي" بعد اكتشاف محادثات سرية عبر تطبيق "سيغنال"

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت متأخر من أمس الخميس بأن باحثي الأمان الثلاثة في شركة "أوبن إيه آي"، الذين أُقيلوا الشهر الماضي، فقدوا وظائفهم بعد أن اكتشفت الشركة تفعيل بعضهم لخاصية الرسائل ذاتية الاختفاء في محادثات عبر تطبيق "سيغنال".

ووفقاً للتقرير، اشتبهت "أوبن إيه آي" في استخدامهم لتلك المحادثات لتسريب معلومات تتعلق بأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة إلى باحث خارجي في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي.

وصرحت شركة "أوبن إيه آي" للصحيفة بأن الباحثين توميك كورباك، وميكيتا باليسني، وجاسمين وانغ فُصلوا بعد أن كشف تحقيق داخلي عن انتهاكهم لسياسات التعامل مع المعلومات الحساسة، وإخفاقهم في إثارة المخاوف المتعلقة بالسلامة داخلياً.

وفي مقابلة مع الصحيفة، نفى الباحثون ذلك، مؤكدين أنهم أمضوا أشهراً في الدفع نحو مزيد من التعاون بشأن معايير السلامة والأمان. كما ذكروا أنه لم يتم إبلاغهم على الإطلاق بالمعلومات الحساسة التي يُزعم أنهم أساءوا التعامل معها.