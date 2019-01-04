شرطة أبوظبي تحدد ضوابط المبارة الافتتاحية لكأس آسيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي السائقين،إلى الإلتزام بقانون السير والمرور والإجراءات المرورية المنظمة لحركة السير والمرور،بالطرق والمداخل المؤدية الى الملاعب التى تقام عليها المباريات الرياضية بأمارة أبوظبي، ضمن بطولة كاس الأمم الاسيوية خلال الفترة من 5يناير وإلى الأول من فبراير 2019.

وأشار مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية العميد خليفة محمد الخييلي، إلى تنفيذ خطة مرورية متكاملة ،وتكثيف الدوريات على الطرق المؤدية الى ملعب مدينة زايد الرياضية في مباراة أفتتاح البطولة بين منتخبي الإمارات والبحرين، في يوم 5 يناير، لتنظيم حركة السير والمرور على الطرق.

وأكد على أهمية تحلي السائقين بالسلوك االحضاري بما يتناسب مع هذه البطولة الرياضية الكبيرة من خلال التقيد التام بقواعد ونظم السير والمرور ، وإتباع إرشادات رجال المرور حرصاً على سلامتهم وسهولة وصولهم إلى المبارراة الافتتاحية بملعب مدينة زايد الرياضية ، ومتابعتهم البطولة في الملاعب التى تقام عليها المباريات بامارة أبوظبي.

وأوضح مدير مديرية المرور والدوريات، أنه تم أعتماد مخطط مروري يؤشر إلى اللون الاخضر / خط سير الحافلات من المواقف باتجاه مدينة زايد، واللون الأحمر/ خط سير الجمهور من الخارج باتجاه المواقف المخصصه.، أما اللون البرتقالي/ خط سير الجمهور من الداخل باتجاه مدينة زايد .

وأضاف إلى أنه تم وضع إجراءات مرورية لتيسير حركة السير والمرور وتنظيم دخول الجمهور خلال المباراة الافتتاحية ومنع دخول مركبات الجمهور الى الاماكن حول ملعب مدينة زايد الرياضة لمنع اي ازدحام مروري وتحديد المواقف التالية لمركبات الجمهور، مواقف المركبات في جامع الشيخ زايد ومواقف المركبات في واحة الكرامة سيتم نقل الجمهور عن طريق حافلات مخصصة من تلك المواقف الى الأستاد قبل المباراة في حوالي الساعة الخامسة مساء ونقلهم بعد المباراة الى مواقف مركباتهم.