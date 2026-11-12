تلاحم مجتمعي لمساندة أهالي المتوفين والمصابين في حادث الفجيرة المروري

جسّد مواطنون ومقيمون في إمارة الفجيرة صوراً من التلاحم الإنساني، إثر وقوع الحادث المروري الجسيم على شارع الشيخ خليفة بن زايد، قبل منتصف ليل أول من أمس، إذ توزع أفراد المجتمع بين المستشفيات التي كان فيها أهالي المتوفين والمصابين، لمساندتهم والوقوف إلى جانبهم في محنتهم، فيما حرص آخرون على تبادل مواعيد ومواقع دفن عدد من المتوفين، والمشاركة في تشييع جثامينهم، بالتزامن مع التصدي للشائعات والدعوة إلى عدم تداول معلومات غير مؤكدة، في مشهد عكس وعياً مجتمعياً يُجسّد قِيَم التراحم والتكافل التي يتميّز بها المجتمع الإماراتي.

ومع انتشار خبر الحادث بين الأهالي، خيّمت مشاعر الحزن على الفجيرة، وتحوّلت الأحاديث والمجالس ومجموعات التواصل إلى مساحات للدعاء والمواساة والاطمئنان على المصابين، فيما امتدت المساندة إلى الحضور الشخصي، والوقوف إلى جانب الأسر التي فقدت أبناءها أو كانت تترقب أخبار حالتهم الصحية.

وتفصيلاً، قال المواطن جاسم الرئيسي، من إمارة الفجيرة: «إن مشاعر الحزن خيّمت على الفجيرة أمس منذ ساعات الصباح الأولى، فور تلقي الأهالي خبر الحادث، الذي ترك أثراً بالغاً في نفوس المواطنين والمقيمين»، مشيراً إلى أن الجميع تفاعل مع الخبر بمشاعر إنسانية صادقة، وحرص على الدعاء للمتوفين بالرحمة، وللمصابين بالشفاء العاجل.

وأضاف: «كان الحزن حاضراً في أحاديث الناس، والجميع يسأل عن المصابين ويدعو لهم، ويواسي أسر المتوفين، فالحادث مؤلم لكل من يعيش على أرض الفجيرة، وقد رأينا كيف أصبح الناس يشاركون بعضهم بعضاً مشاعر الحزن، حتى من لا تربطهم معرفة مباشرة بالأسر المتأثرة بالحادث، لأن المصاب الإنساني يجمعنا جميعاً».

وأكد أن مثل هذه المواقف تظهر أصالة المجتمع الإماراتي، الذي لا يترك الأسر تواجه أحزانها وحدها، وإنما يحرص أفراده على الوقوف إلى جانب بعضهم بعضاً، وتقديم ما يستطيعون من دعم ومواساة.

من جانبها، قالت المواطنة نورة علي الحمادي، من مدينة خورفكان، إن مظاهر التضامن لم تقتصر على تبادل عبارات التعزية، بل امتدت إلى تداول مواعيد ومواقع دفن عدد من المتوفين في الحادث، بهدف تمكين أكبر عدد من الأهالي من المشاركة في تشييع الجثامين وأداء واجب العزاء، والوقوف إلى جانب أسر المتوفين في مصابهم.

وأضافت: «في مثل هذه الظروف، يشعر الإنسان بأن الوقوف إلى جانب الأسرة المكلومة واجب إنساني، وأن حضوره ومشاركته في العزاء رسالة تضامن تؤكد للأهل أنهم ليسوا وحدهم في هذا المصاب».

وأشارت إلى أن هذه المواقف تعكس عمق العلاقات الاجتماعية بين أبناء المجتمع، وأن المشاركة في تشييع المتوفين ومواساة ذويهم تُمثّلان جانباً أصيلاً من قِيَم الوفاء والتراحم التي توارثتها الأجيال.

بدورها، أكدت المواطنة مريم العبدولي، من إمارة الفجيرة، أن التكاتف المجتمعي ظهر في توجه أفراد من المواطنين والمقيمين إلى المستشفيات التي كانت فيها أسر المتوفين والمصابين، للوقوف إلى جانبهم ومساندتهم نفسياً ومعنوياً، خصوصاً في الساعات التي أعقبت الحادث، وما رافقها من مشاعر القلق والحزن والترقب.

وأشارت إلى أن مشاعر الحزن والتضامن انعكست أيضاً على الفعاليات المجتمعية، إذ أجلت بعض المدارس في إمارة الفجيرة فعاليات كانت مقررة يوم الجمعة، كما تأجلت احتفالات أخرى كان من المقرر إقامتها في اليوم نفسه، مراعاةً لمشاعر أسر المتوفين والمصابين، وتعبيراً عن المشاركة الوجدانية في مصابهم، في مواقف عكست حساً عالياً بالمسؤولية المجتمعية، وحرصاً على تقديم الاعتبارات الإنسانية على مظاهر الاحتفال.

وأضافت أن هذه المواقف تؤكد أن المجتمع الإماراتي يتعامل مع المحن بروح الأسرة الواحدة، وأن الوقوف إلى جانب الأسر لا يقتصر على تقديم التعازي، بل يمتد إلى مراعاة ظروفها النفسية، وتقدير حجم الحزن الذي تعيشه، مشيرة إلى أن تأجيل الفعاليات والاحتفالات يُمثّل رسالة احترام وتضامن مع العائلات التي فقدت أحباءها أو تنتظر شفاء المصابين.

وأكدت أن الوعي المجتمعي تجلى كذلك في الدعوات إلى وقف تداول الشائعات والمعلومات غير الموثوقة بشأن الحادث، والامتناع عن نشر أعداد غير مؤكدة للوفيات والإصابات أو معلومات عن هويات أصحابها، حفاظاً على خصوصية الأسر ولتجنيبها مزيداً من الألم والقلق.

من جانبها، أكدت المحامية والمستشارة القانونية، خديجة سهيل، أن الحوادث المرورية وما تخلّفه من وفيات وإصابات تستدعي البحث عن حلول عملية تتجاوز تنظيم حركة السير وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية، مع تأكيد أهمية هذه الإجراءات في تعزيز السلامة على الطرق.

وأوضحت أن الحد من المخاطر المرورية يتطلب تبني حلول تسهم في تخفيف الكثافة على الطرق، وتقليل الازدحام والاحتكاك بين المركبات.ودعت إلى تكثيف الدوريات المرورية على الطرق التي تشهد كثافة في حركة الشاحنات، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم حركة السير والإشراف والرقابة، بما يضمن سرعة التعامل مع الاختناقات المرورية والحوادث، ورفع مستوى السلامة لمستخدمي الطرق.

وشددت سهيل على أن حماية الأرواح لا تتعارض مع المتطلبات الاقتصادية، بل تُشكّل جزءاً أساسياً من استدامة التنمية، مؤكدة أهمية تحقيق التوازن بين انسيابية حركة نقل البضائع، وتوفير بدائل فاعلة للتنقل، وتعزيز الرقابة الميدانية، بما يحافظ على سلامة مستخدمي الطرق ويحد من مخاطر الحوادث المرورية.

إلغاء حفل افتتاح «المسرح الخليجي»

أعلنت اللجنة المنظمة للدورة ال 15 من مهرجان المسرح الخليجي في الفجيرة إلغاء حفل الافتتاح، مراعاةًً للظروف الراهنة التي تمر بها الإمارة بعد الحادث، وأكدت استكمال فعاليات المهرجان وفق البرنامج المعتمد، اعتباراًً من غدٍٍ، من دون تغيير في جدول العروض والفعاليات المصاحبة، مع نقل فقرات حفل الافتتاح إلى حفل الختام، لتقديمها بالصورة التي تليق بمكانة المهرجان وضيوفه.

وأعربت اللجنة عن شكرها وتقديرها للضيوف والمشاركين على تفهّّمهم وتعاونهم.

جاسم الرئيسي:

. رأينا كيف شارك الناس بعضهم بعضاً مشاعر الحزن، حتى من لا تربطهم معرفة مباشرة بالأسر المتأثرة بالحادث.

نورة علي الحمادي:

. مظاهر التضامن امتدت إلى تداول مواعيد ومواقع دفن المتوفين، لتمكين الأهالي من المشاركة، والوقوف إلى جانب أسرهم.