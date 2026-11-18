ضبطت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي 35 ألفاً و928 سكوتر ودراجة هوائية وكهربائية، وصادرتها عبر الوحدة المشتركة لمراقبة مستخدمي وسائل التنقل الشخصية، بسبب مخالفة القواعد المرورية والقيادة المتهورة في مسارات الدراجات والشوارع الرئيسة ومناطق التنقل المرن بدبي.

وتأتي هذه الجهود ضمن الحملات التي تنفّذها الوحدة المشتركة لدعم منظومة السلامة المرورية، وترسيخ الاستخدام الآمن والمسؤول لوسائل التنقل الشخصية ورفع مستويات الأمن والسلامة في منظومة النقل المتكاملة في دبي، ما يسهم في توفير بيئة تنقّل آمنة لسكان الإمارة وزوارها، ويعزز ريادة دبي العالمية في النقل السهل والمستدام.

وتمثّلت أبرز المخالفات المتكررة في استخدام وسائل التنقل غير المصرح بها مثل الدراجات الكهربائية والنارية، وعدم الالتزام بالقيادة على المسارات المخصصة، وتجاوز السرعات المحددة، والقيادة عكس اتجاه السير، إضافة إلى حمل راكب على السكوتر الكهربائي، واتخذت الوحدة المشتركة الإجراءات القانونية اللازمة عبر مخالفة وحجز وسائل النقل المخالفة للقواعد المرورية وفق الأُطُر المعتمدة.

وفي السياق ذاته، قال مدير إدارة المرور في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، أحمد الخزيمي: «تؤكد الهيئة سعيها إلى الارتقاء بثقافة السلامة المرورية لدى مستخدمي وسائل التنقل الشخصية، وتعزيز التزامهم أنظمة السير، من خلال توفير شبكة من المسارات الآمنة والمخصصة للدراجين، وتتوافر عليها لوحات إرشادية توضح اشتراطات القيادة على المسارات، إلى جانب مواصلة رصد السلوكيات المتهورة لضمان سلامة الجميع وجعل دبي مدينة رائدة في تبنّي أنظمة تنقّل ذكية وآمنة».

وأضاف الخزيمي: «تحرص الهيئة على تحقيق التكامل بين خطط البنية التحتية ومتطلّبات التشغيل الآمن، ما يسهم في تعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى جميع فئات المجتمع، ويوفر بيئة تنقّل سهلة ومستدامة، كذلك تمثّل الوحدة المشتركة خطوة نوعية جديدة في مسيرة تعزيز الأمان والسلامة ضمن منظومة النقل المتكاملة في دبي، وخدمة سكان دبي وزوّارها، ومواكبة ريادتها العالمية في مجالات النقل المستدام والذكي».

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، إن الحملات المشتركة مع هيئة الطرق والمواصلات تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز السلامة المرورية، ورفع مستوى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لاستخدام وسائل التنقل الشخصية (الدراجات الهوائية والسكوتر)، مشيراً إلى أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنيّة لتحقيق بيئة تنقّل آمنة لجميع أفراد المجتمع.

وأكد العميد جمعة بن سويدان حرص القيادة العامة لشرطة دبي، وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، على مواصلة الحملات الميدانية والتوعوية التي تستهدف تعزيز التزام مستخدمي وسائل التنقل الشخصية بالقوانين والأنظمة المرورية، والتصدي للسلوكيات الخطأ التي قد تشكّل خطراً على سلامتهم وسلامة الآخرين، مشيراً إلى أن الالتزام بالمسارات المخصصة، واحترام حقوق المشاة، واتّباع إرشادات السلامة، تمثّل عناصر أساسية لضمان الاستخدام الآمن لوسائل التنقل الشخصية، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة بحق المخالفين تهدف إلى الحد من التجاوزات، وتعزيز ثقافة الالتزام والمسؤولية لدى مستخدمي هذه الوسائل.

ودعت الهيئة الأفراد من مستخدمي وسائل التنقل إلى التزام المسارات والطرق المخصصة لكل وسيلة، واتّباع اشتراطات السلامة والتعليمات المرورية، باعتبارها مسؤولية مشتركة تسهم في الحد من الحوادث والمخالفات، وتعزز ثقافة التنقل الآمن والحضاري في إمارة دبي، وبالتالي المحافظة على سلامة الجميع.

. المخالفات المتكررة أبرزها عدم الالتزام بالقيادة على المسارات المخصصة، وتجاوز السرعات المحددة، والقيادة عكس اتجاه السير.