نظافة

أبدى مرتادون لبعض الشواطئ والحدائق العامة استياءهم من قيام البعض بترك مخلفات الأطعمة والمشروبات في الأماكن المخصصة للجلوس، خصوصاً خلال عطلات نهاية الأسبوع، مشيرين إلى أن هذه السلوكيات تشوه المظهر الحضاري للمرافق العامة، مناشدين بتكثيف حملات التوعية والرقابة، للحفاظ على نظافة هذه المواقع، ومخالفة الذين يتعمدون ترك هذه المخلفات على الرغم من انتشار حاويات القمامة في كل مكان، وشددوا على ضرورة تحلي روّاد تلك الوجهات العامة التي تُشكّل متنفساً للجميع بروح المسؤولية، وتجنب تلك السلوكيات التي تزعج الزوار، وتتسبب في عبء إضافي على عمال النظافة في تلك الأماكن.

مواقف

ناشد سكان في عدد من المناطق الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على المركبات التي تقف بصورة عشوائية أمام مداخل المنازل والبنايات، مشيرين إلى أن هذه الممارسات تعرقل حركة الدخول والخروج، خصوصاً خلال ساعات المساء، مقترحين وضع لوحات تحذيرية، وتحرير مخالفات بحق غير الملتزمين.

سرعات

قال سائقون إن بعض قائدي المركبات يسيرون على الطرق الخارجية بسرعات تقل عن الحد الأدنى المسموح به، بسبب انشغالهم باستخدام الهواتف المتحركة أثناء القيادة، ما يتسبب في إرباك الحركة المرورية وعرقلة انسيابية السير، خصوصاً خلال ساعات الذروة، مشيرين إلى أن هذه السلوكيات تدفع سائقين آخرين إلى تغيير مساراتهم بصورة مفاجئة لتجاوز المركبات البطيئة، ما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث المرورية، علاوة على مخاطر ذلك على مستخدمي الهواتف أنفسهم، وناشدوا الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على السائقين المنشغلين بهواتفهم، وتحرير المخالفات بحق غير الملتزمين بقواعد السير والمرور، حفاظاً على سلامة الجميع.