سيف بن زايد يزور منصة شرطة أبوظبي في المعرض الدولي للصيد والفروسية 2026

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، منصة القيادة العامة لشرطة أبوظبي ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، المقام في مركز أدنيك أبوظبي، واطلع سموه على أبرز المشاركات والخدمات والمبادرات الأمنية والتوعوية التي تقدمها شرطة أبوظبي لزوار المعرض.

واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح حول ما تتضمنه المنصة من مشاركات متنوعة تعكس تطور منظومة العمل الشرطي، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن والسلامة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

واطلع سموه على منصة طيران شرطة أبوظبي وما تقدمه من تجربة للطيران الافتراضي لتعريف الجمهور بجانب من مهام الطيران الشرطي، إلى جانب منصة «التحدي الأمني» التي تقدم تجارب تفاعلية تسهم في تنمية الحس الأمني وقوة الملاحظة وتعزيز الوعي بالمواقف الأمنية والرقمية.

كما تعرف سموه إلى مشاركة فرسان شرطة أبوظبي وما يقدمونه من عروض مرتبطة بالفروسية والموروث الإماراتي الأصيل، إلى جانب مشاركة إدارة التفتيش الأمني K9، ومنصة السلامة المرورية، وغيرها من المشاركات التي تسلط الضوء على جهود شرطة أبوظبي في تعزيز الوقاية والتوعية والتواصل المجتمعي.

وأشاد سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بجهود منتسبي شرطة أبوظبي ومستوى المشاركات المقدمة في المعرض، مؤكداً أهمية مواصلة توظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة في تطوير العمل الشرطي وتعزيز جودة الحياة والأمن والأمان في المجتمع.