رصد مرتادون لأحد المرافق العامة قيام سائق بإيقاف مركبته بطريقة غير صحيحة، مستحوذاً على موقفين مخصصين للمركبات، في تصرف غير حضاري يعكس عدم احترام حقوق الآخرين، خصوصاً في الأماكن التي تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار، وناشدوا بتشديد الرقابة وتغليظ المخالفات المرورية بحق السائقين الذين يشغلون أكثر من موقف بمركباتهم، مؤكدين أن مثل هذه السلوكيات تتسبب في حرمان الآخرين من الاستفادة من المواقف المتاحة، وتستدعي تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بقواعد الوقوف الصحيح، واحترام حقوق مستخدمي المواقف العامة.