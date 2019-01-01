شاهد بالفيديو ..الإمارات تستقطب أنظار العالم مع احتفالات "برج خليفة " بالعام الجديد

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

في حدث غير مسبوق تضمّن عروضاً مذهلة للألعاب النارية والليزر من "برج خليفة" و"نافورة دبي"، نجحت دبي مجدداً في جذب أنظار العالم بأسره خلال احتفالات العام الجديد 2019 في "وسط مدينة دبي".

واستقطب الحدث أكثر من مليون زائر إلى "وسط مدينة دبي"، وكانت التحية الموجهة إلى ذكرى الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، من أبرز ملامح الحفل، اختتاماً لعام زايد الذي احتفلت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى المئوية لمولد مؤسس الدولة.

وكانت احتفالات دبي بالعام الجديد 2019 من أكثر الفعاليات مشاهدةً على القنوات التلفزيونية العالمية، وتم بثها أيضاً على الإنترنت حيث حظيت بمتابعة المليارات.

كما حققت واجهة "برج خليفة" رقمين قياسيين جديدين في "غينيس للأرقام القياسية" عن "أكبر واجهة LED" و"أطول واجهة LED" في العالم.

شاهد جانب من احتفالات #أبوظبي برأس السنة الميلادية pic.twitter.com/5j9D8xBjQb — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) ٣١ ديسمبر ٢٠١٨