بلدية دبي تطلق الموسم السادس من «سوق المزارعين» وتفتح باب التسجيل للمزارعين والمشاريع المحلية

أعلنت بلدية دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الموسم السادس من "سوق المزارعين" إحدى المبادرات المجتمعية الرائدة التي تجمع المزارعين الإماراتيين، وأصحاب المشاريع الزراعية، ومجتمع دبي في وجهة أسبوعية تحتفي بالمنتج الإماراتي والزراعة المحلية، ضمن تجربة تدمج التسوق والترفيه في مكانٍ واحد.

ويأتي السوق ضمن إطار جهود بلدية دبي لدعم الإنتاج الزراعي المحلي، وتمكين المزارعين المحليين من عرض منتجاتهم، وتطوير مشاريعهم ومزارعهم، إلى جانب الارتقاء بحيوية المساحات العامة، بما يعزز جاذبية دبي ورفاهية سكانها وزوارها.

وينطلق الموسم الجديد في 28 نوفمبر القادم ولغاية 31 يناير 2027 في الحديقة القرآنية بمنطقة الخوانيج؛ وسينظم على مدار يومين أسبوعيًا (السبت والأحد)، امتدادًا للنجاح الذي حققه السوق في موسمه الخامس، بعد أن استقطب 393,467 زائراً، ليقدم تجربة متجددة للسكان والزوار خلال فصل الشتاء، تجمع شراء المنتجات الزراعية الطازجة مباشرةً من أصحابها مع الأنشطة التفاعلية والترفيهية والتجارب العائلية، بما يعزز الحضور المجتمعي للسوق.

ويشهد الموسم الجديد زيادة بنسبة 24% في عدد المشاريع المشاركة مقارنةً بالموسم الماضي، ليتيح فرصاً أوسع لـ 52 مزارعاً إماراتياً وأصحاب المشاريع المحلية لعرض وبيع منتجاتهم أمام السكان والزوار، والوصول إلى عملاء جدد، والتعريف بجودة منتجاتهم. كما سيزخر بأجندة ثرية توفر للسكان تجربة مثالية لدعم المشاريع المحلية والمنتجات الزراعية العضوية، مع الاستمتاع بأجواء السوق الاحتفالية.

وللمرة الأولى منذ انطلاقه، ستخصص بلدية دبي في الموسم السادس من "سوق المزارعين" 10 مساحات للأطفال من "المزارعين ورواد الأعمال الصغار"، لإتاحة الفرصة لهم لعرض وبيع منتجاتهم، وتشجيعهم على خوض تجربة الزراعة والتجارة، وتنمية مهاراتهم منذ الصغر.

وقال محمد عبد الرحمن أهلي، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي: "يعود الموسم السادس من سوق المزارعين كفعالية مجتمعية أسبوعية بعد النجاح اللافت الذي حصده الموسم السابق، والذي رسّخ مكانته وجهة تقدم تجربة مجتمعية وحضرية فريدة لمجتمع دبي خلال فصل الشتاء. هدفنا مواصلة تطوير السوق ليكون منصة لتمكين المزارعين الإماراتيين وعرض وبيع منتجاتهم الزراعية مباشرة للمستهلكين، وتشجيع المنتجات الوطنية، وإبراز تنوعها، بما يدعم مسيرة دبي نحو مستقبل أكثر استدامة واكتفاءً ذاتيًا".

وأضاف: "يجسد سوق المزارعين التزام بلدية دبي بتطوير مبادرات مجتمعية تسهم في تعزيز جودة الحياة ورفاهية المجتمع، وتوفر الدعم الشامل للزراعة المحلية كقطاع إستراتيجي هام وواعد في مستقبل الاقتصاد المحلي للإمارة، وتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام من خلال الاطلاع على احتياجات المزارعين المحليين وتوفير التسهيلات والخدمات التي تساعدهم على تنمية مشاريعهم، وتوفير قنوات تسويقية أوسع لهم".

وتوفر بلدية دبي مختلف أنواع الدعم للمزارعين من أكشاك مخصصة للمشاركين، وخدمات وتجهيزات لوجستية ومستلزمات زراعية، إلى جانب الورش التوعوية والإرشادية والدورات التدريبية والاستشارات التي تسهم في تطوير الممارسات الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج.

ويقدّم سوق المزارعين تجربة مجتمعية تتجاوز التسوق، من خلال أنشطة ترفيهية وتعليمية تتيح لمختلف الفئات العمرية قضاء وقت ممتع والتعرّف على جوانب من الزراعة المحلية وطرق الإنتاج، في مساحة تجمع الأسر وأفراد المجتمع وتدعم التفاعل بينهم. وتسهم هذه التجربة في تنشيط المساحات العامة خلال موسم الشتاء، وتوفير خيارات إضافية للترفيه والتواصل المجتمعي.

ودعت بلدية دبي المزارعين الإماراتيين الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الرابط التالي: https://www.dm.gov.ae/farmers-souq-registration/، وإرفاق المعلومات والوثائق المطلوبة، وتخضع المشاركات لمعايير الجودة والإنتاج المحلي المستدام المعتمدة للمبادرة.